México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Banorte.

Partido: México vs Inglaterra

Fase: Octavos de final

Torneo: Mundial 2026

Horario: 18 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Tras vencer 2-0 a Ecuador y romper una sequía de 40 años sin triunfos en eliminación directa, el Tri buscará seguir avanzando ante un rival de gran nivel.

Inglaterra llega tras superar a República Democrática del Congo en un partido complicado, en el que remontó un marcador adverso.

El duelo se jugará en el Estadio Banorte a las 18 horas y será transmitido por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Fecha del partido de México vs Inglaterra en el Mundial 2026

El domingo 5 de julio el Estadio Banorte recibirá el partido de México en los octavos de final del Mundial 2026, ante el poderoso representativo de Inglaterra.

Hora y canal del partido de México vs Inglaterra en el Mundial 2026

El balón en el partido México vs Inglaterra rodará a las 18 horas en el Estadio Banorte, duelo que podrá verse a través de las señales del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: México vs Inglaterra

México vs Inglaterra Fase: Octavos de final

Torneo: Mundial 2026

Horario: 18 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

¿Cómo llegaron México e Inglaterra a los octavod de final del Mundial 2026?

México clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, después de vencer 2-0 a Ecuador el martes 20 de junio en el Estadio Banorte.

Con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, México avanzó a la siguiente ronda del torneo en el que es coanfitrión.

Inglaterra, por su parte, tuvo que emplearse a fondo para eliminar a la selección de Congo este miércoles 1 de julio.