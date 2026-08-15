Isaac del Toro volverá a la bicicleta en la Clásica de Hamburgo 2026. Domingo 16 de agosto a las 6:00 horas por Claro Sports.
Después de terminar en el tercer lugar en el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro está listo para buscar un buen resultado en la Clásica de Hamburgo 2026.
- Evento: Clásica de Hamburgo 2026
- Fase: Etapa única
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 6:00 horas
- Recorrido: 205.3 kilómetros
- Sede: Alemania
- Transmisión: Claro Sports
Isaac del Toro: hora para ver la Clásica de Hamburgo 2026
Isaac del Toro correrá a partir de las 6:00 horas la Clásica de Hamburgo 2026, el domingo 16 de agosto.
Isaac del Toro: canal para ver la Clásica de Hamburgo 2026
Claro Sports transmiten la Clásica de Hamburgo 2026, en la que Isaac del Toro será líder del UAE Team.
- Evento: Clásica de Hamburgo 2026
- Fase: Etapa única
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 6:00 horas
- Recorrido: 205.3 kilómetros
- Sede: Alemania
- Transmisión: Claro Sports
Perfil y recorrido de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026
La Clásica de Hamburgo 2026 iniciará en Buxtehude y terminará en Mönckebergstraße tras un recorrido aproximado de 206 kilómetros en el que Isaac del Toro promete llegar lejos.
El punto será el Waseberg con una subida de cerca de 700 metros y varias pendientes.
Isaac del Toro se enfrentará a ciclistas como Jonathan Milan, Biniam Girmay y Olav Koojo, así como al vigente campeón Rory Towsend.