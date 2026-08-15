Isaac del Toro volverá a la bicicleta en la Clásica de Hamburgo 2026. Domingo 16 de agosto a las 6:00 horas por Claro Sports.

Después de terminar en el tercer lugar en el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro está listo para buscar un buen resultado en la Clásica de Hamburgo 2026.

Evento: Clásica de Hamburgo 2026

Fase: Etapa única

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 205.3 kilómetros

Sede: Alemania

Transmisión: Claro Sports

Isaac Del Toro es uno de los ciclistas estelares en la Clásica de Hamburgo 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Clásica de Hamburgo 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 6:00 horas la Clásica de Hamburgo 2026, el domingo 16 de agosto.

Isaac del Toro: canal para ver la Clásica de Hamburgo 2026

Claro Sports transmiten la Clásica de Hamburgo 2026, en la que Isaac del Toro será líder del UAE Team.

Evento: Clásica de Hamburgo 2026

Fase: Etapa única

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 205.3 kilómetros

Sede: Alemania

Transmisión: Claro Sports

Perfil y recorrido de la Clásica de Hamburgo 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026

La Clásica de Hamburgo 2026 iniciará en Buxtehude y terminará en Mönckebergstraße tras un recorrido aproximado de 206 kilómetros en el que Isaac del Toro promete llegar lejos.

El punto será el Waseberg con una subida de cerca de 700 metros y varias pendientes.

Isaac del Toro se enfrentará a ciclistas como Jonathan Milan, Biniam Girmay y Olav Koojo, así como al vigente campeón Rory Towsend.