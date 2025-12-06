El Mundial 2026 está a nada de iniciar y cada vez conocemos más detalles de la esperada justa. Después del sorteo, la FIFA reveló los horarios y sedes de los partidos, por lo que ya conocemos que juegos se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Comencemos este recorrido por la Selección Mexicana, pues disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio nacional. Dos en el Estadio Azteca y uno más en el Akron. El primero, partido inaugural del Mundial 2026, será ante Sudáfrica el 11 de junio a la 1:00 p.m. (tiempo del centro de México).

El segundo duelo de la Selección Mexicana será en el Estadio Akron ante Corea del Sur, mientras que el duelo definitivo de la fase de grupos se disputará en el Estadio Azteca ante el ganador del Repechaje UEFA.

Pero más allá de la Selección Mexicana, habrá partidos imperdibles en territorio nacional. Sin duda, el más atractivo será el Uruguay vs España en el Estadio Akron, ahora llamado Estadio Guadalajara.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey abrirán sus puertas para la fase de grupos del Mundial 2026: tres duelos se jugarán en el Estadio Azteca, cuatro en el Akron y tres más en el BBVA.

Además, habrá duelos de la fase final en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero vámonos con los que ya están confirmados y con horarios definidos.

Partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México:

México vs Sudáfrica | Estadio Ciudad de México | jueves 11 de junio | 13:00 horas (tiempo del centro de México

México vs Repechaje UEFA D | Estadio Ciudad de México | 24 de junio | 19:00

Uzbekistán vs Colombia | Estadio Ciudad de México | 17 de junio | 20:00

Partido en el Estadio Akron de Guadalajara:

Corea del Sur vs Repechaje UEFA D | Estadio Guadalajara | 11 de junio | 20:00 horas

México vs Corea del Sur | Estadio Guadalajara |18 de junio | 19:00

Uruguay vs España | Guadalajara | 26 de junio | 18:00

Repechaje Intercontinental 1 vs Colombia | Guadalajara | 23 de junio | 20:00

Partidos en el Estadio BBVA de Monterrey:

Sudáfrica vs Corea del Sur | Estadio Monterrey | 24 de junio | 19:00

Repechaje UEFA B vs Túnez | Monterrey | 14 de junio | 20:00

Túnez vs Japón | Monterrey | 20 de junio | 22:00

La tercera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 comenzará el 11 de diciembre

La tercera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 arrancará este 11 de diciembre, ya con el conocimiento de los grupos, partidos, sedes, fechas y horarios.

“La próxima fase de venta de boletos —el sorteo aleatorio— comenzará el 11 de diciembre y los aficionados podrán inscribirse hasta el 13 de enero de 2026. Esta será la tercera etapa de un proceso en el que ya se han adquirido más de dos millones de boletos en el sorteo preferente visa y el sorteo anticipado, que concluyó a comienzos de este mes”, comunicó la FIFA.