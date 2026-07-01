La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad y apoyo tras la muerte de tres personas durante las celebraciones por la victoria de México sobre Ecuador en Paseo de la Reforma tras jugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

“Nuestra solidaridad y nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron. La jefa de gobierno va a dar conferencia, no se si ella. o su equipo a las 10 de la mañana por esta situación aquí en la ciudad, y una vez que tengamos más información, por supuesto que lo informamos. Nuestro pésame, ahí está la Jefatura de Gobierno en contacto con las familias y hoy le di instrucciones a Rosa Icela para que también apoye en todo lo necesario.” Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y envió un mensaje de condolencias a las familias afectadas. ”, afirmó Sheinbaum, quien reconoció la alegría nacional tras la victoria de México vs Ecuador, pero llamó a celebrar con responsabilidad.

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