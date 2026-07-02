El joven que murió en los festejos del México vs Ecuador, señalado como cuarta víctima en el Ángel de la Independencia, ya fue identificado tras desconocerse su identidad, anunció la Secretaría de Salud de la CDMX.

“Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador… La persona residía en Huixquilican… el gobierno de la Ciudad de México brindará el apoyo necesario a la familia” Secretaría de Salud CDMX

La Secretaría de Salud detalló que el joven residía en Huixquilucan, Estado de México, y ya se tiene contacto con su familia, la cual recibirá el apoyo necesario.

Algunas de las particulares para identificarlo fueron sus tatuajes, uno de ellos de araña en el vientre, otro con la leyenda de “Lia Renata” en el torso y otro más en la clavícula.

Identifican a jóven que murió en los festejos del Ángel de la Independencia

La Secretaría de Salud CDMX publicó la misma ficha con la leyenda “localizado”, en la que previamente enlistó características como que se trata de un hombre de alrededor de 25 años, mestizo y con barba de candado ligera.

La dependencia agradeció a usuarios de redes sociales por apoyar a difundir la situación y de esa manera localizar a su familia.

Descartan alcohol y drogas como causa de la tragedia en el Ángel de la Independencia

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX, invitó a identificar situaciones de riesgo, a no acudir al Angel de la Independencia si se anuncia que está lleno y aclaró que las muertes no tuvieron que ver con consumo de alcohol.

Cabe recordar que el joven que murió fue uno de los un millón 400 mil personas que acudieron a los festejos al centro de la CDMX.

Su muerte se dio por un paro cardio respiratorio y se descartó durante el día que este haya sido originado por consumo de sustancias como circuló inicialmente.

Las otras tres personas fallecidas por asfixia fueron dos mujeres de 48 y 19 años y un hombre de 44 años.