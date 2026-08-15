Cruz Azul vs Atlante iniciaron con la actividad de la Jornada 2 en la Liga Femenil BBVA este viernes 14 de agosto en el Estadio Centenario.
La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Cruz Azul vs Atlante terminó empatado para ambas escuadras.
Marcador: Cruz Azul 3-1 Atlante.
Cruz Azul vs Atlante: así fue el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
En el partido Cruz Azul vs Atlante de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, cruzazulinas y atlantistas protagonizaron un duelo que terminó con victoria de las locales 3-1.
Una victoria valiosa para Cruz Azul Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.
Así fueron los goles del partido de la Jornada 3 Cruz Azul vs Atlante:
- Minuto 7: Gol de Dani Calderón (Cruz Azul)
- Minuto 66: Gol de Ricshya Walker (Atlante)
- Minuto 81: Gol de Liliana Rodríguez (Cruz Azul)
- Minuto 89: Gol de Dani Calderón (Cruz Azul)
¿Contra quién vuelven a jugar Cruz Azul y Atlante en la Liga Femenil BBVA?
Cruz Azul jugará contra Tigres en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA.
Atlante, por su parte, enfrentará al Toluca con el objetivo de buscar los tres puntos.