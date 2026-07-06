La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) ha confirmado que la cifra de muertos relacionados con los festejos del Mundial 2026, ha ascendido a cinco personas desde el inicio del torneo.

Nadine Gasman, secretaria de Salud, detalló que la cifra aumentó tras incluirse a un hombre que acudió al Fan Fest del Zócalo, sintió un dolor en el pecho y se retiró de los festejos para acudir a un hospital.

De acuerdo con la información, el hombre tenía 38 años de edad y tenía una condición cardiovascular. Habría sufrido una fibrilación ventricular y murió en el hospital a causa de un infarto.

FIFA Fan Fest del Zócalo (@MexicoCity26 / X)

Aumenta a cinco la cifra de muertos por festejos del Mundial 2026 tras reporte de Salud CDMX

Durante una conferencia de prensa este lunes, el gobierno de CDMX reveló que la cifra de muertos por los festejos del Mundial 2026 se elevó a cinco, tras incluir la de un hombre de 38 años de edad.

Nadine Gasman comentó que la muerte ocurrió el día de la inauguración del Mundial 2026, pero no se había incluido en la cifra ya que estaba en duda si estaba relacionada con los festejos de la justa o no.

La duda surgió ya que el paciente tenía antecedentes cardiovasculares previos; sin embargo, las autoridades decidieron contabilizarlo por haber ocurrido en el contexto del festejos del Mundial 2026.

El reporte señala que el hombre se encontraba en el Fan Fest del Zócalo cuando sintió un dolor precordial; se trasladó por su propio pie al Hospital Gregorio Salas, donde sufrió una fibrilación ventricular y murió a causa de un infarto.

Esta muerte se suma a las cuatro que ocurrieron durante los festejos en el Ángel de la Independencia tras el encuentro entre México y Ecuador.