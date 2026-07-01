Clara Brugada, confirmó la muerte de tres personas durante los festejos por la victoria de México vs Ecuador en el Mundial 2026, partido que se llevó acabo el pasado 30 de junio; la jefa de gobierno de CDMX lamentó los hechos y llamó a festejar con responsabilidad.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSalud CDMX) informó que los equipos de emergencia atendieron de inmediato reportes de tres personas inconscientes en distintos puntos cercanos a Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados se congregaron para celebrar el pase de la Selección Mexicana a octavos de final tras vencer a Ecuador en el Mundial 2026.

Clara Brugada confirma tres muertes tras festejos por el México vs Ecuador del Mundial 2026 (@ClaraBrugadaM / X )

A pesar de los protocolos activados y las maniobras de reanimación, las víctimas: un hombre de 44 años, una mujer de 19 y otra de 48 años de edad, murieron por asfixia, según confirmaron las autoridades sanitarias; los hechos ocurrieron en medio de una multitud estimada en más de un millón de personas en diversos puntos de la capital que celebraron el pase de México al quinto partido.

Clara Brugada lamenta muertes y refuerza llamado a la responsabilidad tras triunfo de México vs Ecuador

A través de su cuenta oficial de X, Clara Brugada informó del fallecimiento de tres personas por asfixia en distintos puntos de Paseo de la Reforma durante celebraciones masivas tras la victoria de México vs Ecuador en el partido del Mundial 2026, celebrado el pasado 30 de junio en el Estadio Banorte.

Ante los hechos, la jefa de gobierno de CDMX no solo confirmó las muertes tras los festejos en Reforma, sino que también mandó sus condolencias a las familias afectadas:

“Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía.” Clara Brugada

Brugada reiteró el llamado a celebrar siempre “con responsabilidad, cuidado y empatía”, en el marco de los festejos por el Mundial 2026 que se desarrolla en México; cabe recordar que las autoridades capitalinas habían desplegado operativos de seguridad y pantallas en espacios públicos precisamente para evitar aglomeraciones y garantizar festejos seguros.

Este trágico saldo ocurre en un contexto de alta afluencia en Paseo de la Reforma, avenida emblemática que ha sido punto central de celebraciones deportivas.

De momento las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas de las muertes de las tres personas durante las celebraciones del Mundial 2026, mientras Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) evalúan el operativo implementado.