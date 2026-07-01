César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció un apoyo directo a las familias de los 4 muertos ante los festejos de México vs Ecuador en la capital del país.

“Des la madrugada dimos acompañamiento y seguimos dando acompañamiento a los familiares de las 3 personas que perdieron la vida. Los apoyamos en el tema del velorio y con los trámites con la Fiscalía y vamos a tener acompañamiento permanente para estas familias y vamos a darles un apoyo emergente para gastos inmediatos que tengan estas familias" César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX

Desde una conferencia de prensa, César Cravioto dio un balance, junto con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada sobre el saldo de la celebración de ayer, 30 de junio de 2026 por el partido de la selección mexicana que superó el millón de personas.

Del que murieron 4 personas en medio de este evento masivo que vivió la CDMX sobre todo en el Ángel de la Independencia.

Así será el apoyo del Gobierno de la CDMX para familias de 4 muertos

En los detalles del acompañamiento que dará el Gobierno capitalino a las familias de las personas que perdieron la vida por asfixia durante los festejos por el triunfo de México contra Ecuador, entre el apoyo que se brindó es:

Apoyo en trámites de los velorios

Apoyo directo con la Fiscalía de la CDMX

Apoyo emergente para gastos inmediatos

Asimismo, Clara Brugada, jefa de Gobierno asegura que la Fiscalía capitalina se encuentra investigando los decesos en el marco del Mundial 2026 que se celebra en la CDMX.

Sin embargo, resalta que aún siguen los protocolos de Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el próximo partido de México durante el Mundial 2026.

Mientras que solicitó que a determinada hora las personas ya no vayan al Ángel de la Independencia debido a la gran afluencia de aficionados para su resguardo y seguridad.

Ellos eran las víctimas mortales de los festejos de México vs Ecuador

Por su parte la Secretaría de Salud de la CDMX, identificó a las 4 víctimas mortales de los festejos del partido de México VS Ecuador.

Entre ellos:

Un hombre de 44 años de edad

Una mujer de 19 años de edad

Una mujer de 48 años de edad

Una persona más en calidad de desconocida

De las dos primeras víctimas aseguran que murieron por asfixia, aseguran que ninguna de ellas presentaba intoxicación.

En tanto de personas lesionadas el Gobierno de la CDMX da una cifra de más de mil 600 personas: