Arturo Ávila lanzó retó al senador Alejandro Moreno a realizarse un examen antidoping ante un notario público, a fin de desmentir quien es el que ha estado bajo el influjo de drogas u otras sustancias.

De acuerdo con la información, Alejandro Moreno acusó a Arturo Ávila de “andar hasta las trancas” con Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, y aludió que habrían consumido drogas.

“Yo no sé si andaban con drogas y se metieron pastillas o tachas o algo”. Alejandro Moreno

Arturo Ávila reta a Alejandro Moreno a dejar el PRI si falla prueba de antidoping

En entrevista, Arturo Ávila desmintió los señalamientos de Alejandro Moreno sobre que él consumiera drogas, por lo que retó al priísta a realizarse un antidoping y, si falla, renunciar a su cargo con el PRI.

Arturo Ávila, diputado de Morena (Cortesía)

Arturo Ávila puso en la mesa que ambos se hicieran una prueba antidoping y “quien dé positivo a cualquier sustancia debe renunciar a su cargo”, pero adelantó que Alejandro Moreno no aceptaría el reto.

El morenista sostuvo que Alejandro Moreno no pasaría el examen de antidoping, insinuando que, según la información que posee, el priísta es el que consume sustancias adictivas.

“Yo lo reto a que nos hagamos un examen antidoping con un notario público y que quien salga positivo de cualquier sustancia, renuncia a su cargo, No lo va a aceptar”. Arturo Ávila

Respecto a las acusaciones de consumir drogas, Arturo Ávila aseguró que Moreno ha cruzado un “límite moral y ético”, por lo que presentará una demanda por daño moral contra varias personas.

Cabe mencionar que el conflicto entre Arturo Ávila y Alejandro Moreno sigue aumentando luego del altercado en el Senado, cuando el priísta Carlos Gutiérrez confrontó al morenista.