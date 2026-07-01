El Reino Unido emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos que asistirán al partido México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte.

Durante el Mundial 2026 han aumentado los “robos de teléfonos móviles y la adulteración de bebidas” Cancillería de Reino Unido

La cancillería británica advirtió sobre riesgos como robos de teléfonos móviles y adulteración de bebidas, además de recordar incidentes ocurridos en festejos recientes en la CDMX.

También desaconsejó viajar a 9 estados y recomendó contratar seguro de viaje para garantizar una visita más segura.

Emite Reino Unido alerta para aficionados que asistirán al México vs Inglaterra

En la alerta que lanzó Reino Unido para aficionados ingleses, además de la advertencia de robo de celulares y bebidas adulteradas, también se menciona el tema de las personas que murieron en los festejos del Ángel de la Independencia.

Donde el saldo fue de cuatro muertos, tres por asfixia y uno por paro cardio respiratorio, tras las victoria de México contra Ecuador.

Festejos por victoria de México contra Ecuador (Cuartoscuro / Estrella Josento)

Dentro de su alerta, la Cancillería británica igualmente indica a los ciudadanos que en caso de perder o de que sufran robo de su pasaporte, no podrán entrar a Estados Unidos aunque la embajada les proporcione un documento de viaje de emergencia.

Esto en caso de que la afición inglesa tenga previsto volver a los Estados Unidos para un partido posterior en caso de que Inglaterra avance a la siguiente ronda.

Además de las advertencias lanzadas para este Mundial 2026, Reino Unido “desaconseja” a sus turistas que viajen a estos lugares de México:

Baja California Chihuahua Sinaloa Zacatecas Michoacán Jalisco Colima Guerrero Chiapas

Además de que sugiere contratar un seguro de viaje e investigar los destinos para tener una visita más segura.

México e Inglaterra se juegan el paso a la ronda de cuartos de final del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Por lo que se espera que varios aficionados ingleses acudan al inmueble de la CDMX para apoyar a su selección.