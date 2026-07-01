La jefa de gobierno, Clara Brugada, detalló que se hizo historia en la Ciudad de México (CDMX) con 1.4 millones de personas celebrando el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026.

Sin embargo, Clara Brugada hizo un llamado a tener cuidado de forma colectiva, pues durante los festejos en el Ángel de la Independencia, murieron cuatro personas.

1.4 millones de personas celebraron el triunfo de México en la CDMX, dice Clara Brugada

La victoria del partido de México vs Ecuador llevó a que 1.4 millones de personas salieran a festejar al Ángel de la Independencia, y otros puntos que el gobierno de la CDMX instaló para la celebración.

Según datos brindados por Clara Brugada, todos los festivales futboleros y principales centros de interés de la CDMX, tuvieron cúmulo de personas. Sin embargo, fue Reforma, Revolución y Avenida Juárez los que tuvieron la mayor presencia de gente.

Las 1.4 millones de personas que celebración la victoria de México en el Mundial 2026, estuvieron repartidos así:

Zócalo y Festivales Futboleros: 484 mil personas

Reforma, Revolución y Avenida Juárez: 820 mil personas

Estadio y sus alrededores: 95 mil personas

Aunque la jefa de gobierno reconoció que la cifra fue “histórica” y celebró que la imagen de Reforma abarrotado de gente “le dio la vuelta al mundo”, pidió que los festejos no solo se concentran en el Ángel de la Independencia.

“Fue una noche histórica, de unidad, de orgullo, de encuentro (...) una imagen que le dio la vuelta al mundo (...) la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y probablemente de todo el país. Ayer tuvimos el mayor número de gente jamás registrado en nuestras calles y en el espacio público, más de 1.4 millones de personas salieron a celebrar”. Clara Brugada, CDMX.

Clara Brugada pide a la afición mexicana cuidado colectivo en los festejos por el Mundial 2025

La jefa de gobierno compartió que fueron 1.4 millones de personas las que acudieron a las calles de la CDMX a celebrar el triunfo de México sobre Ecuador. Sin embargo, tras los trágicos sucesos que dejaron a cuatro personas muertas, pidió tener cuidado colectivo.

Brugada apuntó que en el gobierno de la CDMX buscaron estrategias para descentralizar los festejos del Ángel de la Independencia para evitar la acumulación de gente en la zona.

Sin embargo, reconoció que esta tarea debía ser reforzada, recordando que si se busca celebrar el Mundial 2026, se puede hacer no solo en Reforma, sino en las distintas alcaldías e incluso en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX.

“No era necesario llegar allá [Ángel de la Independencia] para celebrar, pueden festejar donde se encuentren”. Clara Brugada, CDMX.

Asimismo, le pidió a la ciudadanía tener cuidado colectivo, respetar indicaciones de las autoridades y tener “solidaridad” entre todos.

“[Hay que] vivir la fiesta cuidándonos colectivamente, a vivir la emoción cuidándonos mutuamente, construyamos una cultura de cuidado en concentraciones multitudinarias, mirar a quien está a nuestro lado, festejar con civismo, respetar las indicaciones de las autoridades (...) actuar siempre con responsabilidad y solidaridad”. Clara Brugada, CDMX.

Por otra parte, Clara Brugada aseguró que darían nuevas estrategias, por el partido México vs Inglaterra, para los festejos de México en el Mundial 2026, aludiendo que probablemente cerrarían el paso a Reforma después de determinada hora.