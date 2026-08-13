La Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía estatal investigan a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Entre los señalamientos destaca un presunto desfalco de 83,5 millones de pesos, así como incongruencias entre sus ingresos como servidor público y el crecimiento de su patrimonio.

Alejandro Moreno ha desestimado dichas acusaciones, afirmando que se trata de una “ofensiva jurídica” en su contra, orquestada desde el Gobierno de Campeche.

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador y presidente nacional del Partido Revolución Institucional (Galo Cañas Rodríguez)

Alejandro Moreno, acusado de lavado de dinero, fraude fiscal y uso indebido de funciones

Una de las investigaciones contra Alejandro Moreno está vinculada al presunto desvío de 83,5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche, sin que hasta el momento exista una sentencia condenatoria.

Esta pesquisa llevó a que se le investigara por enriquecimiento ilícito, tras detectarse supuestas incongruencias entre sus ingresos como servidor público y el crecimiento de su patrimonio.

Además, Alejandro Moreno enfrenta otras investigaciones por los siguientes delitos:

Peculado y desvío de recursos: Por el presunto manejo irregular de fondos públicos federales y estatales

Lavado de dinero: Por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante redes de empresas fantasma y prestanombres

Tráfico de influencias: Por presuntamente beneficiar negocios particulares o cercanos

Fraude fiscal: Por inconsistencias en declaraciones ante las autoridades fiscales

Uso indebido de atribuciones y facultades: Por asignaciones irregulares de contratos gubernamentales y servicios simulados

Alito Moreno (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Alejandro Moreno denuncia ofensiva jurídica y presume triunfos legales

A pesar de las acusaciones contra Alejandro Moreno, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y el pleno decidieron en agosto de 2025 desechar el primer expediente de solicitud de desafuero, promovido por la Fiscalía de Campeche.

Alejandro Moreno Cárdenas, ha acusado al gobierno de Campeche de montar una nueva ofensiva jurídica en su contra, luego de que las acusaciones previas fueron desechadas en tribunales.