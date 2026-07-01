La Fiscalía General de Justicia de la CDMX investiga los hechos ocurridos durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026, donde se registró una estampida en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que la fiscalía indaga la posible presencia de un vehículo en la zona de Lancaster y Paseo de la Reforma como detonante del caos.

“Revisaremos como se señala si en efecto hay flujos y contraflujos, alguien hablaba, pero se tiene que corroborar del movimientos de un vehículo que de dimensiones grandes que la gente se moviera de manera abrupta”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

En ese sentido, Clara Brugada adelantó que se reforzarán medidas de seguridad para el siguiente partido de la selección de México, a realizarse el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte.

Se investiga si hubo presencia de un vehículo en la estampida en la CDMX

Pablo Vázquez informó el 1 de julio de 2026 que se investiga si hubo presencia de un vehículo en la estampida en la CDMX cerca de la calle de Lancaster y la lateral de Paseo de la Reforma.

Ante ello, Pablo Vázquez dejó en claro que por ahora todas las versiones de los hechos en la estampida en la CDMX se investigan, por lo que no hay una conclusión, hasta que la fiscalía de la CDMX sea la que precise.

“Son versiones. Las estamos corroborando, no queremos adelantar conclusión a la investigación de la fiscalía”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Tras estampida en la CDMX se implementaran más medidas de seguridad

Luego de la hechos de la estampida en la CDMX por festejo del triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026, Clara Brugada indicó que se prevén más medidas de seguridad.

A partir de las investigaciones y las indagatorias sobre los hechos de la estampida en la CDMX se implementarán medidas para mitigación de riesgo.

Las medidas de seguridad se darán a conocer antes del próximo partido de México vs Inglaterra, a realizase el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte de la CDMX.