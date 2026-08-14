La Hormiga González se une oficialmente a la licenciatura en Deporte y Bienestar de Anáhuac Mayab, en Yucatán, campus que le dio la bienvenida al delantero de Chivas.

“Nos emociona acompañarte en este recorrido y ser parte de todo lo que sigues construyendo” Anáhuac Online

Cabe destacar que el también seleccionado mexicano estudiará la modalidad en línea debido sus deberes dentro de la cancha.

Fue a través de las redes de Anáhuac Online que se hizo oficial la entrada de La Hormiga González como estudiante del próximo ciclo escolar.

La Hormiga González llega a la Universidad Anáhuac (Anáhuac Online)

Los nuevos ‘refuerzos’ de Universidad Anáhuac en su plantilla de estudiantes

La Universidad Anáhuac pareciera estar convocando nuevos refuerzos para su escuadra de los Leones, pues ya van dos seleccionados mexicanos que optan por seguir sus estudios superiores en esta institución.

Previo a la incorporación de Armando “La Hormiga” González, Anáhuac Online había anunciado la llegada de Gilberto Mora como su futuro estudiante.

A diferencia de La Hormiga, Gil Morita se matriculó en la licenciatura de Administración de Empresas de Anáhuac Mérida, también en la modalidad en línea.

Gilberto Mora estudiará Administración de Empresas (Anáhuac Online)

La llegada de ambos futbolistas ha causado un fuerte revuelo entre los estudiantes que ya forman parte de la comunidad Anáhuac a nivel nacional.

Entre los comentarios han salido bromas en torno a cómo sería tener a ambas estrellas del futbol mexicano como compañeros de clase.

Por otra parte, hay quienes aplauden a La Hormiga González y Gilberto Mora por no truncar sus estudios pese a su éxito dentro de la cancha.