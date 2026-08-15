El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, dio el banderazo de salida a un nuevo dispositivo de chatarrización, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la Subsecretaría de Control de Tránsito y fuerzas federales, con el objetivo de retirar vehículos abandonados de las calles de la demarcación y contribuir a la recuperación del espacio público.

Acciones como estas hacen que Coyoacán esté trascendiendo, que podamos vivir mejor. Estos dispositivos implementados desde 2021 se enmarcan también en la exitosa política de seguridad Escudo Coyoacán. Siempre hay coordinación, por supuesto, con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, porque nosotros sabemos trabajar de la mano. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Con este dispositivo suman ya casi nueve mil acciones en 65 operativos realizados desde el inicio de la primera administración del alcalde Giovani Gutiérrez, periodo en el que se han efectuado 13 mil visitas oculares, apercibido a 7 mil 519 vehículos y retirado mil 412 unidades con grúa para su ingreso al depósito vehicular.

Coyoacán suma cerca de 9 mil acciones de chatarrización. (cortesía)

El alcalde, Giovani Gutiérrez destacó que estas acciones permiten atender de manera oportuna vehículos abandonados que pueden convertirse en focos de inseguridad e insalubridad, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y favorecer el libre tránsito en las calles de la demarcación.

Así nosotros seguimos con el compromiso firme de rescatar el espacio público. Hoy tenemos un Coyoacán más limpio, más seguro, más ordenado. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Chatarrización en Coyoacán busca recuperar el espacio público

Por su parte, la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, explicó que el programa no consiste únicamente en retirar vehículos de la vía pública, sino en atender una problemática que requiere seguimiento y coordinación entre distintas autoridades.

Por ello, existe un compromiso y una coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad y, mes con mes, nos programan jornadas de dos a tres días para llevar a cabo los arrastres correspondientes, atendiendo aquellos vehículos que previamente fueron identificados por los compañeros del área correspondiente y apercibidos, y que cumplen con los criterios establecidos de prioridad uno. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Coyoacán suma cerca de 9 mil acciones de chatarrización. (cortesía)

Al arranque de este dispositivo asistieron el subinspector Jonathan de Jesús López, de la Zona Vial 4 Sur de la Subsecretaría de Tránsito; el subinspector Héctor Márquez Rodríguez, del Destacamento 2 del Sector 63 de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; en representación del Capitán de Corneta Adrián Montoya Martínez, el Capitán de Navío, Octavio Azcuaga, de la Secretaría de Marina; así como directoras y directores generales de la alcaldía Coyoacán.