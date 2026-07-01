Una noche de euforia por el triunfo de México 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026 terminó en tragedia en el Ángel de la Independencia.

Una estampida en Paseo de la Reforma y Florencia dejó tres personas muertas por asfixia.

Rodrigo, un sobreviviente, relató el horror vivido y cómo envió un audio de despedida a su familia antes de lograr escapar.

La jefa de gobierno Clara Brugada confirmó las tres muertes muertes y anunciaron investigaciones para reforzar protocolos de seguridad en futuras celebraciones masivas.

Sobreviviente de los festejos de México vs Ecuador, relata el horror vivido en plena celebración en CDMX

“Pensé que me iba a morir”, relató un sobreviviente de los festejos hechos el pasado 30 de junio en Reforma tras la victoria de México sobre Ecuador en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en donde hubo un saldo de tres muertos por asfixia.

De acuerdo al audio que ya circula en redes sociales en donde se despedía de su familia, Rodrigo logró aferrarse a una motocicleta de reparto y sobrevivir, pero el incidente cobró la vida de tres personas, según confirmó el Gobierno de la Ciudad de México.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 44 años, una mujer de 19 y otra de 48, quienes fallecieron por asfixia pese a las maniobras de reanimación por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar de los festejos.

Las autoridades ya investigan las causas exactas de la aglomeración masiva, mientras tanto los testigos señalan falta de mejores medidas de control y protección civil en un evento que reunió a cientos de miles en las calles.

Este suceso ocurre en medio de la alegría por el avance de la Selección Mexicana a octavos de final en el Mundial 2026, pero deja una dura lección sobre la seguridad en concentraciones masivas.

La Secretaría de Salud de CDMX y Clara Brugada han expresado condolencias y apoyo a las familias, mismos que han llamado a reforzar protocolos para evitar que la pasión por el fútbol cobre más vidas en futuras celebraciones.