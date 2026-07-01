Se reportó que el acceso al Ángel de la Independencia está lleno; autoridades de CDMX piden cambiar de punto para ver el México vs Ecuador del Mundial 2026 que se juega esta tarde en el Estadio Banorte.

A través de redes, el Gobierno de la CDMX sugiere a la ciudadanía ir al Monumento a la Revolución, donde todavía hay lugar.

“Te informamos que el acceso en el Ángel de la Independencia se encuentra LLENO. Para garantizar tu seguridad y comodidad, puedes ir directo al Monumento a la Revolución, donde todavía tenemos lugar para ti. ¡Te esperamos!" Gobierno de la Ciudad de México

Ángel de la Independencia lleno; autoridades de CDMX piden cambiar de punto (@GobCDMX)

El Ángel de la Independencia está lleno para el México vs Ecuador

Junto con el Fan Fest del Zócalo, el Ángel de la Independencia también se encuentra abarrotado previo al México vs Ecuador que se retrasó por tormenta eléctrica en CDMX y que tentativamente comenzará alrededor de las 8:00 p.m., de acuerdo con los últimos reportes.

La afición mexicana no dejó sola al Tricolor en su partido decisivo de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 pese al clima complicado que se vive en la capital.

Aficionados de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia (Galo Cañas / Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Con impermeables y mucho ánimo ante el encuentro que le espera a la Selección Mexicana, los seguidores se dieron cita en el Ángel de la Independencia desde horas antes.

Así que quienes busquen disfrutar del México vs Ecuador tendrán que buscar a otros de los puntos con pantallas que habilitó el Gobierno de CDMX.

Los dirigidos por Javier Aguirre se juegan el pase a octavos contra la Selección de Ecuador en el Estadio Banorte.

El partido no será nada fácil, ya que ambas selecciones se juegan la vida para seguir avanzando en el Mundial 2026.