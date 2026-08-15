Se reportó el sensible fallecimiento de María de Lourdes Solís Morales, madre del actual alcalde de Torreón y exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

De acuerdo con los reportes, la señora María de Lourdes Solís Morales murió el viernes 14 de agosto a causa de un infarto inesperado mientras el funcionario se encontraba en un evento deportivo en Cuatro Ciénegas, lo que lo obligó a trasladarse de urgencia a Torreón.

Miguel Ángel Riquelme utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida resaltando el amor y las enseñanzas de su madre.

María de Lourdes Solís Morales, madre del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, murió en Torreón

María de Lourdes Solís Morales, madre del exgobernador de Coahuila y actual alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, murió el viernes 14 de agosto en la ciudad de Torreón.

Muere madre de Miguel Ángel Riquelme, alcalde de Torreón (@manolojim / X )

De acuerdo con la información difundida, la señora Solís Morales murió a causa de un infarto.

Al momento de recibir la noticia, Miguel Ángel Riquelme se encontraba en Cuatro Ciénegas, participando en el evento automovilístico “Coahuila 1000”, específicamente durante la cena de la escala de la competencia.

Muere madre de Miguel Ángel Riquelme, alcalde de Torreón (@EVillegasV / X )

Tras ser informado, se trasladó de inmediato a Torreón para atender la situación familiar.

Luego del fallecimiento de la señora María de Lourdes Solís Morales, diversas figuras de la política y organizaciones expresaron sus condolencias a Miguel Ángel Riquelme Solís:

Manolo Jiménez Salinas (Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza): Expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la madre de su amigo y envió su pésame a la familia.

Esteban Villegas (Gobernador de Durango): Envió su más sentido pésame al alcalde de Torreón y a su familia, deseando fortaleza y consuelo.

Luis Fernando Salazar Fernández (Senador): Manifestó su solidaridad y condolencias ante la pérdida.

Jorge Zermeño Infante (Exalcalde): Definió a Riquelme como su amigo y, junto a su familia, deseó que Dios conceda pronta resignación a los deudos.

Senado del PRI: Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI Nacional en el Senado lamentaron profundamente el deceso y enviaron un abrazo solidario.

Club Santos: La institución deportiva lamentó el sensible fallecimiento y envió un abrazo solidario a familiares y amigos

Muere madre de Miguel Ángel Riquelme, alcalde de Torreón (@SenadoPRI / X )

Muere madre de Miguel Ángel Riquelme, alcalde de Torreón (@ClubSantos / X )

Miguel Ángel Riquelme, alcalde de Torreón, dedica un emotivo mensaje de despedida a su madre

Tras el fallecimiento de su madre, María de Lourdes Solís Morales, Miguel Ángel Riquelme Solís compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para despedirla.

Miguel Ángel Riquelme Solís recordó no solo el amor de su madre, sino también las enseñanzas y los momentos compartidos con ella, destacando la naturaleza inesperada de su partida.

Destacó que su mamá siempre vivirá en su corazón y seguirá presente en su vida.

“Sabía que algún día llegaría este momento. Nunca me imaginé que tan pronto y repentino. Me dejas miles de recuerdos, de enseñanzas y un amor de madre inolvidable, siempre vivirás en mi corazón. ¡Descansa en paz Mamá!” Miguel Ángel Riquelme Solís

Miguel Ángel Riquelme Solís compartió este emotivo mensaje con dos fotografías en las que aparece junto a su madre María de Lourdes Solís Morales.