La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gobernadores afiliados al IMSS-Bienestar en Palacio Nacional este 26 de junio.

La presidenta compartió que trabaja con las y los gobernadores incorporados a este sistema de salud para revisar los avances en cada entidad.

Hasta la fecha, 24 entidades cuentan con el servicio de IMSS-Bienestar; las 8 restantes se mantienen fuera de este programa social.

Gobernadores y gobernadoras revisan avances de IMSS-Bienestar con Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a las 24 gobernadoras y gobernadores de los estados afiliados al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la presidenta, se trató de una mesa de trabajo para supervisar los avances en cada entidad.

Así como para “garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México”.

“En Palacio Nacional, trabajamos con gobernadoras y gobernadores de estados incorporados a IMSS-Bienestar para supervisar avances. El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México”

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum recibe a gobernadores en Palacio Nacional
Claudia Sheinbaum recibe a gobernadores en Palacio Nacional (Claudia Sheinbaum/ X)

Estos son los gobernadores que revisaron avances del IMSS-Bienestar en Palacio Nacional

De las 32 entidades de la República, son 24 gobernadoras y gobernadores quienes han sumado a sus estados al sistema de salud IMSS-Bienestar.

Ellos son:

  1. Marina del Pilar Ávila: Baja California
  2. Víctor Manuel Castro: Baja California Sur
  3. Layda Sansores: Campeche
  4. Eduardo Ramírez: Chiapas
  5. Clara Brugada: Ciudad de México (CDMX)
  6. Indira Vizcaíno: Colima
  7. Delfina Gómez: Estado de México
  8. Evelyn Salgado: Guerrero
  9. Julio Menchaca: Hidalgo
  10. Alfredo Ramírez Bedolla: Michoacán
  11. Margarita González Saravia: Morelos
  12. Miguel Ángel Navarro: Nayarit
  13. Salomón Jara: Oaxaca
  14. Alejandro Armenta: Puebla
  15. Mara Lezama: Quintana Roo
  16. Ricardo Gallardo Cardona: San Luis Potosí
  17. Rubén Rocha Moya: Sinaloa
  18. Alfonso Durazo: Sonora
  19. Javier May: Tabasco
  20. Américo Villarreal: Tamaulipas
  21. Lorena Cuéllar: Tlaxcala
  22. Rocío Nahle: Veracruz
  23. Renán Barrera Concha: Yucatán
  24. David Monreal: Zacatecas

Los 8 gobernadores restantes son integrantes de partidos opositores al gobierno federal y hasta el momento no se han sumado al sistema.

Ellos son:

  1. María Teresa Jiménez Esquivel: Aguascalientes
  2. María Eugenia Campos Galván: Chihuahua
  3. Manolo Jiménez Salinas: Coahuila
  4. Esteban Villegas Villarreal: Durango
  5. Libia Dennise García Muñoz Ledo: Guanajuato
  6. Pablo Lemus Navarro: Jalisco
  7. Samuel García Sepúlveda: Nuevo León
  8. Mauricio Kuri González: Querétaro