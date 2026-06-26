La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gobernadores afiliados al IMSS-Bienestar en Palacio Nacional este 26 de junio.
La presidenta compartió que trabaja con las y los gobernadores incorporados a este sistema de salud para revisar los avances en cada entidad.
Hasta la fecha, 24 entidades cuentan con el servicio de IMSS-Bienestar; las 8 restantes se mantienen fuera de este programa social.
Gobernadores y gobernadoras revisan avances de IMSS-Bienestar con Sheinbaum
Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a las 24 gobernadoras y gobernadores de los estados afiliados al IMSS-Bienestar.
De acuerdo con la presidenta, se trató de una mesa de trabajo para supervisar los avances en cada entidad.
Así como para “garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México”.
“En Palacio Nacional, trabajamos con gobernadoras y gobernadores de estados incorporados a IMSS-Bienestar para supervisar avances. El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México”Claudia Sheinbaum
Estos son los gobernadores que revisaron avances del IMSS-Bienestar en Palacio Nacional
De las 32 entidades de la República, son 24 gobernadoras y gobernadores quienes han sumado a sus estados al sistema de salud IMSS-Bienestar.
Ellos son:
- Marina del Pilar Ávila: Baja California
- Víctor Manuel Castro: Baja California Sur
- Layda Sansores: Campeche
- Eduardo Ramírez: Chiapas
- Clara Brugada: Ciudad de México (CDMX)
- Indira Vizcaíno: Colima
- Delfina Gómez: Estado de México
- Evelyn Salgado: Guerrero
- Julio Menchaca: Hidalgo
- Alfredo Ramírez Bedolla: Michoacán
- Margarita González Saravia: Morelos
- Miguel Ángel Navarro: Nayarit
- Salomón Jara: Oaxaca
- Alejandro Armenta: Puebla
- Mara Lezama: Quintana Roo
- Ricardo Gallardo Cardona: San Luis Potosí
- Rubén Rocha Moya: Sinaloa
- Alfonso Durazo: Sonora
- Javier May: Tabasco
- Américo Villarreal: Tamaulipas
- Lorena Cuéllar: Tlaxcala
- Rocío Nahle: Veracruz
- Renán Barrera Concha: Yucatán
- David Monreal: Zacatecas
Los 8 gobernadores restantes son integrantes de partidos opositores al gobierno federal y hasta el momento no se han sumado al sistema.
Ellos son:
- María Teresa Jiménez Esquivel: Aguascalientes
- María Eugenia Campos Galván: Chihuahua
- Manolo Jiménez Salinas: Coahuila
- Esteban Villegas Villarreal: Durango
- Libia Dennise García Muñoz Ledo: Guanajuato
- Pablo Lemus Navarro: Jalisco
- Samuel García Sepúlveda: Nuevo León
- Mauricio Kuri González: Querétaro