La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gobernadores afiliados al IMSS-Bienestar en Palacio Nacional este 26 de junio.

La presidenta compartió que trabaja con las y los gobernadores incorporados a este sistema de salud para revisar los avances en cada entidad.

Hasta la fecha, 24 entidades cuentan con el servicio de IMSS-Bienestar; las 8 restantes se mantienen fuera de este programa social.

Gobernadores y gobernadoras revisan avances de IMSS-Bienestar con Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a las 24 gobernadoras y gobernadores de los estados afiliados al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la presidenta, se trató de una mesa de trabajo para supervisar los avances en cada entidad.

Así como para “garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México”.

“En Palacio Nacional, trabajamos con gobernadoras y gobernadores de estados incorporados a IMSS-Bienestar para supervisar avances. El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recibe a gobernadores en Palacio Nacional (Claudia Sheinbaum/ X)

Estos son los gobernadores que revisaron avances del IMSS-Bienestar en Palacio Nacional

De las 32 entidades de la República, son 24 gobernadoras y gobernadores quienes han sumado a sus estados al sistema de salud IMSS-Bienestar.

Ellos son:

Los 8 gobernadores restantes son integrantes de partidos opositores al gobierno federal y hasta el momento no se han sumado al sistema.

Ellos son: