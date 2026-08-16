Rodri vestirá la camiseta del Barcelona la próxima temporada 2026-2027, luego de que el club español alcanzara un acuerdo con el Manchester City.

Después de 10 días de intensas negociaciones, el periodista Fabrizio Romano informó que el conjunto azulgrana y los citizens alcanzaron un acuerdo definitivo para el traspaso del mediocampista español por 75 millones de euros, incluyendo una cantidad fija y variables.

Barcelona tuvo que presentar varias propuestas por Rodri al Manchester City

El acuerdo por Rodri representa el cierre de una negociación que comenzó con una importante diferencia económica entre ambas instituciones.

Ahora solo quedan pendientes la redacción y firma de los contratos, los exámenes médicos del futbolista y el anuncio oficial de su incorporación al conjunto catalán.

Manchester City y Barcelona alcanzan un acuerdo por Rodri. (Michel Euler / AP)

Durante estos 10 días, el Barcelona presentó cinco propuestas por Rodri, cuatro de ellas formales y una verbal. La primera oferta contemplaba 45 millones de euros fijos más variables, pero el Manchester City respondió solicitando 90 millones de euros entre conceptos fijos y variables.

Finalmente, las dos partes encontraron un punto de equilibrio y este domingo cerraron el traspaso en 75 millones de euros.

Rodri tenía contrato con el Manchester City

Aunque Rodri tenía solamente un año más de contrato con el Manchester City, el conjunto inglés no estaba dispuesto a dejar salir gratuitamente a una de sus principales figuras.

El mediocampista conquistó importantes títulos durante su etapa en Inglaterra y alcanzó el máximo reconocimiento individual al ganar el Balón de Oro, por lo que el City consideraba que su valor justificaba una operación de esta magnitud.