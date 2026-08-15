Por segundo día consecutivo, Telmex registra fallas en WiFi e internet, así lo dieron a conocer usuarios de la compañía en redes sociales.

De acuerdo con la página Downdetector, este sábado 15 de agosto los usuarios reportaron problemas en su servicio de internet:

WiFi 51%

Internet de banda ancha 37%

Internet inalámbrico fijo 11%

Downdetector reportó que los problemas se empezaron a intensificar a las 10:19 de la mañana de este sábado 15 de agosto, llegando a su punto máximo a las 3:34 de la tarde con 372 reportes.

Este sábado 15 de agosto Telmex registra fallas en WiFi e internet

Se reportó una caída masiva del servicio de internet de Telmex ocurrida el 15 de agosto de 2026, afectando a miles de usuarios en múltiples ciudades de México.

Telmex registra fallas por segundo día consecutivo (Captura de pantalla )

Los reportes ciudadanos destacan problemas severos de intermitencia y lentitud en conexiones WiFi, banda ancha y telefonía, marcando problemas en el servicio por segundo día consecutivo.

Ante la falta de un comunicado oficial por parte de Telmex, los afectados han utilizado plataformas digitales para expresar su descontento y solicitar soluciones técnicas.

Tras llegar a un máximo de 372 reportes, de acuerdo con la página Downdetector las quejas empezaron a disminuir casi a las 4 de la tarde.

Pese a esto, a las 4:40 aún se mantiene una tasa de reportes alta con 241, por lo que usuarios continúan teniendo problemas con su servicio de Telmex.

Los problemas en el servicio de Telmex se han concentrado principalmente en las siguientes ciudades

Los reportes de las fallas masivas en el servicio de Telmex durante este 15 de agosto se han concentrado principalmente en las siguientes ciudades y regiones de México:

Monterrey

Ciudad de México

Guadalajara

San Luis Potosí

Tuxtla Gutiérrez

Querétaro

Villahermosa

Xalapa

Oaxaca

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los usuarios han manifestado problemas principalmente en las áreas urbanas.

Aunque algunos usuarios también han reportado intermitencia y lentitud en la navegación en otras regiones del país.