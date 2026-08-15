Jenni Hermoso rescindió su contrato con Tigres Femenil para despedirse de las Amazonas, con las que la futbolista española fue campeona.

Tigres Femenil y Jenni Hermoso llegaron a un acuerdo mutuo para rescindir los seis meses restantes de su contrato.

El club y la jugadora española hicieron oficial su despedida este sábado 15 de agosto de 2026 mediante un emotivo video institucional.

Tigres Femenil le dedicó palabras de agradecimiento a Jenni Hermoso.

“Aterrizaste en San Nicolás como Campeona del Mundo. Aquí conquistaste la Liga MX Femenil y el Campeón de Campeonas. Gracias por tu entrega y profesionalismo con La U. ¡Te deseamos todo el éxito en lo que venga, Jenni!" Tigres Femenil

¿Por qué deja Jenni Hermoso a Tigres Femenil?

La rescisión de mutuo acuerdo para que Jenni Hermoso deje a Tigres Femenil, ocurre cuando a la campeona del mundo le restaba medio año de vínculo con las Amazonas.

Hermoso adelantó su salida de Tigres en buenos términos con la directiva, y los rumores sobre su baja aumentaron tras finalizar su participación como comentarista de televisión en la Copa del Mundo de 2026.

La española no reportó a entrenar con Tigres en Monterrey ni fue convocada para los primeros compromisos del torneo Apertura 2026.

Jennifer Hermoso fue estrella de Tigres Femenil (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

El legado de Jenni Hermoso con Tigres Femenil

Jenni Hermoso deja a Tigres tras algo más de dos años, en los que anotó más de 30 goles y ganó dos títulos de la Liga Femenil BBVA, además de un trofeo de Campeón de Campeonas.

El destino de Hermoso apunta al fútbol de España, perfilándose para regresar con el Atlético de Madrid Femenino.