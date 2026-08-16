Putri Andriani Juficha, Miss Earth Indonesia 2025, murió el pasado viernes 14 de agosto de 2026, según reportes de medios internacionales.

La noticia sorprendió al mundo de los concursos de belleza, debido a que la reina de belleza falleció el mismo día de su cumpleaños número 26.

Hasta este domingo 16 de agosto, no se ha dado a conocer oficialmente la causa de muerte de Putri Andriani Juficha. La noticia se hizo pública luego de que la organización Miss Grand Indonesia compartiera un mensaje en redes sociales para lamentar su muerte.

¿De qué murió Putri Andriani Juficha, finalista de Miss Grand Indonesia 2025?

Hasta el momento, se desconoce de qué murió Putri Andriani Juficha, pues no existe una causa oficial de su fallecimiento.

La muerte de la reina de belleza ocurrió el viernes 14 de agosto, cuando cumplió 26 años. Sin embargo, hasta este domingo 16 de agosto no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias de su deceso.

La organización Miss Grand Indonesia recordó a Putri Andriani Juficha como parte de su “gran familia” y destacó que tenía una “alma hermosa”, además de describirla como una mujer con fuerza y un espíritu capaz de tocar muchos corazones.

La organización también lamentó que la reina de belleza haya muerto a una edad tan joven y señaló que los recuerdos que dejó permanecerán en el corazón de quienes la conocieron.

Putri Andriani Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 (Yazmín Betancourt)

Miss Grand Indonesia envía condolencias por la muerte de Putri Andriani Juficha

Aunque todavía no existe información oficial sobre la causa de muerte de Putri Andriani Juficha, Miss Grand Indonesia expresó sus condolencias a sus amigos y familiares.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la organización envió sus oraciones a la familia de la reina de belleza y deseó que encuentren fuerza y consuelo para enfrentar este difícil momento.