Un juez dictó prisión preventiva contra Raúl Piña Horta, exfuncionario ambiental del Estado de México (Edomex), luego de ser señalado de pertenecer a una red de extorsión en verificentros y gasolineras.

Raúl Piña Horta fue detenido el pasado 10 de agosto en Acapulco, Guerrero por el presunto delito de extorsión. En ese momento, se desempeñaba como secretario del Medio Ambiente en Edomex.

Dictan prisión preventiva a Raúl Piña Horta por presunta extorsión en Edomex

Tras una audiencia de más de 16 horas, un juez dictó prisión preventiva a Raúl Piña Horta por el presunto delito de extorsión, así lo confirmó la Fiscalía de Edomex a través de sus redes sociales.

Raúl Piña Horta queda en prisión preventiva por presunta extorsión en Edomex (Captura de pantalla)

La Fiscalía de Edomex acusa que Raúl Piña Horta pertenece a un esquema mediante el cual, propietarios de verificentros habrían sido obligados a entregar dinero para evitar el cierre de los establecimientos.

También se investiga la participación de otros servidores públicos y exfuncionarios en esta estructura, en la que también se simulaban operativos ambientales para despojar a propietarios de sus pertenencias.

Con la prisión preventiva, Raúl Piña Horta permanecerá privado de la libertad mientras continúa su proceso judicial por el presunto delito de extorsión y avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad.

Cabe mencionar que también se dictó prisión preventiva contra Carlos Eduardo “N”, quien se desempeñaba como director de Control de Emisiones a la Atmósfera en la Secretaría del Medio Ambiente en Edomex.