El Partido Acción Nacional (PAN) acusó públicamente al gobierno federal de proteger a Andrés Manuel López Beltrán tras darse a conocer la revocación de su visa.

En conferencia de prensa, militantes del PAN rechazaron que el tema de la visa de Andrés Manuel López Beltrán sea un asunto político e injerencista, y reiteraron que los motivos serían por atentar con la seguridad nacional de Estados Unidos.

PAN pide al gobierno federal dejar de proteger a López Beltrán tras revocación de visa

El PAN cuestionó la defensa que realizó el gobierno federal a López Beltrán, luego de que el hijo de AMLO confirmara que le fue retirada su visa de Estados Unidos.

Según acusaron, las autoridades migratorias estadounidenses habrían retirado al morenista el permiso de entrada al país por presuntas investigaciones y presuntos nexos con el crimen organizado.

En este sentido, señalaron que Estados Unidos investigaría a López Beltrán por estar involucrado en actividades de huachicol fiscal, además de su cercanía con el empresario Amílcar Olán.

Ante ello, el PAN indicó que la ciudadanía merece conocer la verdad por parte del gobierno federal, dejando de lado señalamientos como la defensa a la soberanía nacional.

Indicaron que estas acciones deben estar acompañadas de una postura firme para saber si se actuará conforme a la ley o si prevalecerá una la lealtad política hacia grupos familiares involucrados en polémicas.

Jorge Romero exhortó a la presidenta Sheinbaum que indique si actuará confirme a su cargo o si continuará en su defensa de López Beltrán.

PAN acusa al gobierno federal de proteger a López Beltrán tras revocación de visa (PAN)

PAN asegura que existen denuncias contra López Beltrán

Durante su participación, el legislador Federico Döring respondió a la presidenta Sheinbaum, quien señaló que no existe alguna denuncia formal en contra de López Beltrán.

El diputado compartió que el 27 de agosto el PAN presentó una denuncia formal contra López Beltrán, misma que fue ampliada el 23 de septiembre de 2025.

Según Döring, dichas denuncias contienen supuestas pruebas que apuntan al delito de huachicol fiscal, por lo que señaló deberían estar siendo investigadas por las autoridades federales.

También afirmó que la Sedena habría señalado a Juan Carlos Madero, presunto amigo de López Beltrán, como responsable de tráfico de combustibles.

Así, los integrantes del PAN reiteraron que López Beltrán debería ser investigado, cuestionando el actuar hasta el momento del gobierno federal.