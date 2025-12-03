El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud del gobierno federal, Eduardo Clark, dio a conocer todos los detalles de los procesos y operación de las Farmacias del Bienestar.

Por eso, en esta nota te contamos cómo obtener tu receta y el procedimiento que tienes que poner en marcha para poder canjear medicamentos en las Farmacias del Bienestar.

Farmacias del Bienestar: Así puedes obtener tu receta y canjear medicamentos

Ante el inicio de operaciones en el Estado de México de las Farmacias del Bienestar, el gobierno federal explicó los detalles del esquema para beneficiarios del programa Salud Casa por Casa.

Entrevistado en el noticiero radiofónico de Jaime Núñez, Eduardo Clark detalló la forma de operar del nuevo sistema “Salud Casa por Casa” que cuenta con una plantilla de 20 mil enfermeros.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, nos explica cómo operará el programa de Farmacias del Bienestar y cómo puedes obtener tu receta y canjear tus medicamentos.

Los profesionales de la salud que, recordó, acudirán a 14 millones de domicilios en todo el país, serán quienes se encarguen de expedir las recetas para los beneficiarios por medio de este proceso:

Realizarán una consulta médica a domicilio en la que se revisarán aspectos como la glucosa, presión y signos vitales de los beneficiarios

En caso de que el paciente ya lleve un tratamiento médico recetado, se les entregará nuevas recetas para que puedan canjearlas en las Farmacias del Bienestar

Los pacientes que reciban recetas en las visita de Salud Casa por Casa, deberán acudir a uno de los módulos de Farmacias del Bienestar que se han habilitado en Centros de Salud, Tiendas de Alimentación para el Bienestar

Farmacias del Bienestar arranca operaciones

El gobierno federal puso en marcha el 2 de diciembre la primera etapa de las Farmacias del Bienestar, donde adultos mayores podrán a surtir sus recetas de medicamentos.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se espera que el nuevo esquema de salud se consolide a nivel nacional durante los siguientes meses, pues se han anunciado estas fechas:

2 de diciembre de 2025: Arranque en el Estado de México con 500 módulos en centros de salud y Tiendas del Bienestar

Diciembre 2025 a febrero 2026: Expansión progresiva a otras entidades, sin calendario detallado por estado

En el mes de Marzo de 2026: Meta de cobertura nacional, con Farmacias del Bienestar operando en las 32 entidades federativas