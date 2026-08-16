Tres años después de los acontecimientos de Coco de Disney, Miguel Rivera habrá conseguido llenar las calles de Santa Cecilia con su música y continuar con su sueño de convertirse en músico, de acuerdo a la sinopsis de Coco 2.

Ahora, convertido en un adolescente, el protagonista de Coco 2 enfrentará un nuevo desafío relacionado con su carrera artística.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Coco 2, todo comenzará en la víspera de una importante audición para Miguel, cuando sus planes se vean amenazados por el inesperado regreso de Ernesto de la Cruz, el famoso cantante que fue desenmascarado en la primera cinta y cuya historia terminó de manera trágica.

Ernesto de la Cruz regresará en Coco 2 de acuerdo a la sinopsis oficial (Disney Pixar)

¿De qué va a tratar Coco 2? Se revela el regreso de Ernesto de la Cruz y Miguel en Tierra de los Muertos nuevamente

De acuerdo con la nueva sinopsis de Coco 2, Ernesto de la Cruz volverá con sed de venganza, obligando a Miguel a viajar nuevamente a la Tierra de los Muertos para enfrentar esta amenaza.

La aventura de Coco 2 llevará al joven músico a descubrir que esta vez no bastará con interpretar una canción para resolver el problema, y Miguel tendrá que encontrar la manera de proteger aquello que considera más importante, mientras enfrenta nuevamente los vínculos entre su familia, la música y el mundo de los muertos.

“Tres años después de que Miguel Rivera arriesgara todo por devolver la armonía a su familia, ha llenado las calles de Santa Cecilia con su música. Pero en la víspera de una importante audición, los sueños de Miguel se ven amenazados cuando Ernesto de la Cruz —el ídolo caído que no se deja olvidar— regresa para vengarse. Miguel viaja de nuevo a la Tierra de los Muertos para recuperar lo único sin lo que no puede vivir, y descubre que se necesitará más que una canción para salvar lo que más importa” Sinopsis de Coco 2

Así, Coco 2 retomará uno de los elementos centrales de la película de 2017: la importancia de la familia y la memoria, pero ahora desde una nueva etapa en la vida de Miguel.

Pixar ya confirmó que la secuela de Coco llegará a los cines en noviembre de 2029, con Miguel como protagonista y Ernesto de la Cruz nuevamente involucrado en la historia.