La Confederación de Trabajadores de México (CTM), expresó su preocupación por el riesgo de que el presupuesto del programa IMSS Bienestar sea insuficiente para atender todos los proyectos por venir.

Fue el representante del organismo obrero, José Luis Carazo, quien manifestó ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la preocupación de que se comprometa la operación de programa IMSS Bienestar.

“La presión financiera derivada de IMSS Bienestar nos preocupa”. José Luis Carazo. Representante de la CTM

CTM advierte de riesgos al presupuesto del programa IMSS Bienestar por nuevos programas

El miércoles 10 de diciembre, se celebró la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS, en la cual estuvieron presentes diversas figuras como la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

IMSS Bienestar (Especial)

En el acto, José Luis Carazo, representante de la CTM, aprovechó para plantear ante la presidenta la preocupación del sector obrero por el tema del presupuesto del programa IMSS Bienestar.

Lo anterior debido a que señaló que se proyectan una serie de programas profundamente incluyentes para los que, advirtió, no habría recursos necesarios para impulsarlos y mantener al IMSS Bienestar.

“Ninguno ha venido acompañado de una fuente de financiamiento, profundizando los riesgos económicos de corto y mediano plazo para el instituto. Es cierto, no afecta el presente, pero compromete el futuro” José Luis Carazo. Representante de la CTM

Más aún cuando resaltó que ninguno de los proyectos que se han encomendado al IMSS, ha venido acompañado de propuestas de fuentes de financiamiento que dijo, pondrían en grave riesgo el futuro.

Con respecto a ello, si bien reconoció que la recaudación fiscal ha crecido y con ello también aumentan los ahorros, sentenció que los programas son más costosos que el recurso que se ha conseguido.

CTM pide no cargarle la mano al IMSS

Luego del mensaje que lanzó por el presupuesto que dijo, es un “llamado de alerta al país”, el representante de la CTM pidió que no cargarle la mano al IMSS como se ha estado haciendo.

En torno a dicho punto, José Luis Carazo indicó que la naturaleza del IMSS lo pone como un instituto que colabora, pero no como uno que cuente con la capacidad de financiar programas.

Asimismo, afirmó que el IMSS está a favor de la inclusión, pero eso no implica que sea capaz en términos financieros, de sustituir al Estado, pues pondría en riesgo a sus derechohabientes.

En conclusión, expuso que no se busca poner un alto a lo nuevo, sino que la intención es sostener las novedades sin que ello signifique debilitar las acciones y tareas que ya lleva a cabo.