La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, sancionó a 41 servidores quienes no podrán ejercer un cargo en la administración pública durante 10 años.

Las sanciones se dieron conforme a la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El siguiente pasó será que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponga sanciones por faltas graves, mientras a Buen Gobierno le corresponden las no graves.

Sanciones a servidores públicos que cometieron faltas graves

Los servidores públicos sancionados corresponden a áreas de trabajo en dependencias como:

  • Comisión Federal de Electricidad
  • Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México
  • Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
  • Secretaría de Cultura
  • Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
  • Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
  • Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
  • Servicio de Administración Tributaria

Las pruebas obtenidas señalan que los funcionarios cometieron infracciones graves, tras una investigación.

Algunas sanciones van desde la suspensión de 30 días, tres meses y hasta la destitución e inhabilitación por 10 años, más una suma económica.

Sanciones a servidores públicos que cometieron faltas no graves

Los funcionarios que se considera cometieron faltas no graves tienen suspensiones de 15 días, 30 días y hasta un año.

Algunas de las dependencias que se suman en este rubro son Guardia Nacional, Procuraduría Agraria, Procuraduría Federal del Consumidor, Financiera del Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y otras.

Las sanciones se impusieron conforme a criterios de proporcionalidad y gravedad, aseguró Buen Gobierno, pero los funcionarios y funcionarias tienen derecho a impugnar si así lo desean.