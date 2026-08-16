La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, sancionó a 41 servidores quienes no podrán ejercer un cargo en la administración pública durante 10 años.
Las sanciones se dieron conforme a la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El siguiente pasó será que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponga sanciones por faltas graves, mientras a Buen Gobierno le corresponden las no graves.
Sanciones a servidores públicos que cometieron faltas graves
Los servidores públicos sancionados corresponden a áreas de trabajo en dependencias como:
- Comisión Federal de Electricidad
- Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México
- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Secretaría de Cultura
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
- Servicio de Administración Tributaria
Las pruebas obtenidas señalan que los funcionarios cometieron infracciones graves, tras una investigación.
Algunas sanciones van desde la suspensión de 30 días, tres meses y hasta la destitución e inhabilitación por 10 años, más una suma económica.
Sanciones a servidores públicos que cometieron faltas no graves
Los funcionarios que se considera cometieron faltas no graves tienen suspensiones de 15 días, 30 días y hasta un año.
Algunas de las dependencias que se suman en este rubro son Guardia Nacional, Procuraduría Agraria, Procuraduría Federal del Consumidor, Financiera del Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y otras.
Las sanciones se impusieron conforme a criterios de proporcionalidad y gravedad, aseguró Buen Gobierno, pero los funcionarios y funcionarias tienen derecho a impugnar si así lo desean.