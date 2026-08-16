La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, sancionó a 41 servidores quienes no podrán ejercer un cargo en la administración pública durante 10 años.

Las sanciones se dieron conforme a la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El siguiente pasó será que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponga sanciones por faltas graves, mientras a Buen Gobierno le corresponden las no graves.

Sanciones a servidores públicos que cometieron faltas graves

Los servidores públicos sancionados corresponden a áreas de trabajo en dependencias como:

Comisión Federal de Electricidad

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Cultura

Instituto Mexicano del Seguro Social

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Servicio de Administración Tributaria

Las pruebas obtenidas señalan que los funcionarios cometieron infracciones graves, tras una investigación.

Algunas sanciones van desde la suspensión de 30 días, tres meses y hasta la destitución e inhabilitación por 10 años, más una suma económica.

Sanciones a servidores públicos que cometieron faltas no graves

Los funcionarios que se considera cometieron faltas no graves tienen suspensiones de 15 días, 30 días y hasta un año.

Algunas de las dependencias que se suman en este rubro son Guardia Nacional, Procuraduría Agraria, Procuraduría Federal del Consumidor, Financiera del Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y otras.

Las sanciones se impusieron conforme a criterios de proporcionalidad y gravedad, aseguró Buen Gobierno, pero los funcionarios y funcionarias tienen derecho a impugnar si así lo desean.