El martes 5 de mayo de 2026, un tren embistió a una pipa cargada con combustible en la carretera estatal 100, a la altura del Puente de Viborillas en Querétaro, provocando un incendio de grandes proporciones y caos vial en la zona.

El impacto generó una explosión que derivó en una densa cortina de humo negro y obligó al cierre total de la vía.

Protección Civil y cuerpos de rescate confirmaron que solo una persona resultó lesionada, mientras continúan las maniobras de seguridad.

Cronología del choque de un tren contra una pipa en Querétaro

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando el tractocamión cargado de hidrocarburo intentaba cruzar la vía férrea y fue alcanzado brutalmente por la locomotora.

Testigos en la zona relataron haber escuchado un estruendo seco, seguido inmediatamente por una explosión de gran magnitud que derivó en una densa cortina de humo negro.

El impacto fue tan violento que el material inflamable comenzó a arder casi al instante debajo del puente vehicular.

Respuesta de emergencia y saldo de lesionados

Elementos de Protección Civil de El Marqués y Colón, en coordinación con la Policía Estatal (POES), acudieron al lugar para sofocar las llamas que amenazaban la estructura del puente.

A pesar de lo impactante de las imágenes que circulan en redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colón confirmó que solo una persona resultó lesionada y está recibiendo atención médica; hasta el momento no se reportan víctimas fatales.

Los equipos de emergencia enfocaron sus esfuerzos en enfriar los restos del contenedor para prevenir una segunda explosión por remanentes de combustible.

Caos vial y restricciones en la carretera estatal 100

El choque provocó el cierre total de la carretera estatal 100 en ambos sentidos, generando afectaciones viales considerables en los accesos hacia Bernal y el Aeropuerto.

Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad estricto debido al riesgo persistente de fuga o explosión.

Para evitar la zona del conflicto, se han sugerido las siguientes vías alternas:

Carretera Federal 57 o caminos vecinales para rodear el punto.

Carretera Federal 120 vía San Juan del Río - Tequisquiapan para quienes se dirigen a Bernal o Ezequiel Montes.

La situación continúa en desarrollo mientras las autoridades evalúan los daños estructurales y proceden con las maniobras para retirar los vagones y los restos del camión, labores que podrían prolongarse varias horas.