Eduardo Lamazón falleció este lunes 4 de mayo a los 69 años de edad y a través de sus redes sociales, su entorno publicó una emotiva despedida del legendario comentarista de boxeo que trabajó en TV Azteca.

Este lunes, la muerte de Eduardo Lamazón sacudió al medio deportivo y periodístico de México, donde el comentarista de boxeo vivió gran parte de su vida.

Carta de despedida de Eduardo Lamazón (ESPECIAL)

¿Qué dice la emotiva despedida de Eduardo Lamazón?

El entorno de Eduardo Lamazón, a través de sus redes sociales, publicó una emotiva despedida dirigida a amigos y compañeros.

En la carta publicada en “X”, Lamazón brindó un hasta luego a los lectores, destacando que México fue el lugar donde desarrolló su pasión por el boxeo.

México fue el hogar de Lamazón durante más de 50 años, que le dio un sentido de pertenencia personal y profesional.

A familiares y amigos les agradeció por acompañarlo en el camino, y a los aficionados por seguir sus comentarios cada sábado en las transmisiones de boxeo por televisión.

‘’Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrolle mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidad y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre’’ Eduardo Lamazón

Lamazón agradece a TV Azteca por los años de trabajo compartido

Eduardo Lamazón destacó su labor en TV Azteca y le dedicó una de sus míticas frases: “Díez puntos para ustedes”, así como solía calificar a los boxeadores en el ring.

La emotiva carta de despedida de Eduardo Lamazón termina señalando que no es un final, “sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos. las despedidas no existen, solo los reencuentros”.

Eduardo Lamazón tuvo un rol relevante dentro del Consejo Mundial de Boxeo, donde trabajó junto a José Sulaimán. Participó en decisiones regulatorias, clasificación de peleadores y organización de eventos internacionales.