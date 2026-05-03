Los semifinales de la Champions League enfrentan al Bayern Múnich vs PSG, el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 13 horas.

Partido: Bayern Múnich vs PSG

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026

Fase: Partido de vuelta de las semifinales

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Arena

Transmisión: Fox One

Bayern Múnich vs PSG: ¿Cuándo ver las semifinales de la Champions League?

Bayern Múnich vs PSG juegan el miércoles 6 de mayo de 2026, a las 13 horas. El partido de vuelta de las semifinales se jugará en la cancha de los alemanes.

Bayern Múnich vs PSG: Canal para ver las semifinales de la Champions League

Fox One transmitirán el partido Bayern Múnich vs PSG, el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 13 horas.

Partido: Bayern Múnich vs PSG

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026

Fase: Partido de vuelta de las semifinales

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Arena

Transmisión: Fox One

Bayern Múnich vs PSG: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de la Champions League. (Aurelien Morissard / AP)

¿Cómo llegaron Bayern Múnich y PSG a las semifinales de la Champions League?

PSG goleó con marcador global de 4-0 a Liverpool, para seguir en la competencia de la Champions League 2026.

Bayern Múnich, por su parte, dejó en el camino al Real Madrid con marcador global de 6-4, convirtiéndose en uno de los grandes favoritos para ganar el título de la Champions League 2026.

PSG ganó la ida 5-4 al Bayern Múnich, por lo que se espera un gran partido que dará a uno de los finalistas del certamen.