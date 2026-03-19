Adriana Dávila es una política mexicana originaria de Tlaxcala, con una trayectoria en el PAN que incluye cargos legislativos y participación en procesos electorales estatales. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Adriana Dávila Fernández?

Adriana Dávila Fernández es una comunicóloga y política mexicana, es militante del Partido Acción Nacional (PAN) y ha sido una relevante figura dentro del partido a nivel estatal y nacional.

Ha ocupado cargos como senadora de la República, diputada federal y candidata a la gubernatura de Tlaxcala en dos ocasiones, además de participar en la estructura interna del PAN y en campañas políticas.

¿Qué edad tiene Adriana Dávila Fernández?

Adriana Dávila nació el 30 de diciembre de 1970 en Ciudad de Apizaco, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Adriana Dávila Fernández tiene esposo?

De acuerdo con registros pasados, Adriana Dávila sería esposa de Ricardo Sánchez Cervantes; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su presunta relación.

¿Qué signo zodiacal es Adriana Dávila Fernández?

Al haber nacido el 30 de diciembre, Dávila Fernández es Capricornio, signo que se caracteriza por ser disciplinado, realista y creativo.

¿Adriana Dávila Fernández tiene hijos?

Se desconoce si Adriana Dávila tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Adriana Dávila Fernández?

Adriana Dávila Fernández tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano.

¿En qué ha trabajado Adriana Dávila Fernández?

La trayectoria de Adriana Dávila es bastante amplia, destacando cargos como: