El primer simulacro nacional de México se realizará el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El ejercicio se llevará a cabo bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro al noroeste de Acapulco.

La alerta sísmica sonará en 10 estados, incluyendo CDMX, Oaxaca y Guerrero, además de activarse vía cellbroadcast en teléfonos móviles.

El objetivo es fortalecer la cultura de protección civil y preparar a la población ante emergencias.

Primer simulacro nacional de México: La fecha y hora para el 2026

La CNPC informó que el primer simulacro nacional en México de 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

Este ejercicio se realizará bajo la hipótesis de sismo magnitud 8.2 a 55 km al noroeste de Acapulco, con una profundidad de 18 km.

Si bien el simulacro de sismo del 6 de mayo es nacional, la alerta sísmica solo sonará en los estados de:

Chiapas Ciudad de México Colima Estado de México Guerrero Michoacán Morelos Oaxaca Puebla

Estados donde sonará la alerta sísmica en el primer simulacro nacional 2026 (SSPC)

Cabe señalar que el el cellbroadcast, es decir, la alerta sísmica desde teléfonos móviles también se va a activar.

Qué hacer antes y durante el primer simulacro nacional de México

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió qué es lo que se debe de hacer antes y durante el primer simulacro nacional de México en 2026.

Este ejercicio se realiza para que instituciones y ciudadanía sepa qué hacer en caso de un sismo, por lo que el C5 de la Ciudad de México compartió las recomendaciones para prepararse y evitar riesgos.

Por ello, es importante hacer, antes del primer simulacro nacional de México:

ubicar la zona de menor riesgo

ubicar rutas de evacuación

tener a la mano identificación, llaves y teléfono celular

Durante:

Mantener la calma

seguir las indicaciones de Protección Civil

evacuar en orden, sin correr, gritar o empujar

llegar al punto seguro