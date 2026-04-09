El primer simulacro nacional de México se realizará el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.
El ejercicio se llevará a cabo bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro al noroeste de Acapulco.
La alerta sísmica sonará en 10 estados, incluyendo CDMX, Oaxaca y Guerrero, además de activarse vía cellbroadcast en teléfonos móviles.
El objetivo es fortalecer la cultura de protección civil y preparar a la población ante emergencias.
Primer simulacro nacional de México: La fecha y hora para el 2026
La CNPC informó que el primer simulacro nacional en México de 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.
Este ejercicio se realizará bajo la hipótesis de sismo magnitud 8.2 a 55 km al noroeste de Acapulco, con una profundidad de 18 km.
Si bien el simulacro de sismo del 6 de mayo es nacional, la alerta sísmica solo sonará en los estados de:
- Chiapas
- Ciudad de México
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Michoacán
- Morelos
- Oaxaca
- Puebla
Cabe señalar que el el cellbroadcast, es decir, la alerta sísmica desde teléfonos móviles también se va a activar.
Qué hacer antes y durante el primer simulacro nacional de México
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió qué es lo que se debe de hacer antes y durante el primer simulacro nacional de México en 2026.
Este ejercicio se realiza para que instituciones y ciudadanía sepa qué hacer en caso de un sismo, por lo que el C5 de la Ciudad de México compartió las recomendaciones para prepararse y evitar riesgos.
Por ello, es importante hacer, antes del primer simulacro nacional de México:
- ubicar la zona de menor riesgo
- ubicar rutas de evacuación
- tener a la mano identificación, llaves y teléfono celular
Durante:
- Mantener la calma
- seguir las indicaciones de Protección Civil
- evacuar en orden, sin correr, gritar o empujar
- llegar al punto seguro