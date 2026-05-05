Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a Isabel Díaz Ayuso tras su participación en un homenaje a Hernán Cortés en México, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid celebró “cinco siglos de mestizaje”.

“A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos que están destinados a la derrota. Quienes creen que el pueblo es tonto están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conmemoración de la Batalla de Puebla 2026, Sheinbaum rechazó cualquier intento de reivindicar el pasado colonial y advirtió que quienes justifican las atrocidades de la Conquista están condenados al fracaso político.

Su mensaje, además de cuestionar la postura de Isabel Díaz Ayuso, reafirmó que México no aceptará imposiciones externas, ni de España ni de otras potencias.

Claudia Sheinbaum responde a Isabel Díaz Ayuso por su postura sobre la Conquista

Durante la conmemoración de la Batalla de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un firme discurso en defensa de la soberanía nacional.

En su intervención, Claudia Sheinbaum le auguró indirectamente la derrota a Isabel Díaz Ayuso por su postura sobre la Conquista.

Y es que en su discurso, Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intento de reivindicar el pasado colonial, afirmando que quienes buscan tutela externa o justifican las atrocidades de la Conquista están condenados al fracaso político.

De esta manera Claudia Sheinbaum criticó indirectamente la visita a México de la política española Isabel Díaz Ayuso, quien recientemente generó controversia al elogiar la figura de Hernán Cortés.

Isabel Díaz Ayuso participó en el acto Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, de Nacho Cano en la CDMX, en el que se rindió homenaje a figuras como Hernán Cortés y la reina Isabel la Católica.

En este acto se defendió la conquista y el “mestizaje” como elementos positivos de la historia compartida entre España y México.



