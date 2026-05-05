El partido entre América vs Nashville SC dejó un saldo de 48 personas detenidas, entre ellas una funcionaria de la Ciudad de México (CDMX), tras los disturbios y saqueos registrados antes del encuentro.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, una servidora pública capitalina fue arrestada en medio de los incidentes protagonizados por aficionados del equipo azulcrema.

Saqueos y disturbios previo al América vs Nashville SC

El encuentro del pasado 14 de abril quedó marcado por actos de violencia, luego de que varios aficionados del América presuntamente participaron en saqueos y alteraciones al orden público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que un total de 48 personas fueron detenidas. De ellas, 41 fueron arrestadas en el cruce de la avenida Francisco del Paso y Troncoso y la calle Julio García, en la colonia Barrio de San Miguel, alcaldía Iztacalco.

Estas personas se dirigían al estadio y, según las autoridades, se encontraban alterando el orden público.

Además, otras 7 personas fueron detenidas por su probable participación en la reventa de boletos.

Ella es la funcionaria de la CDMX detenida en partido América vs Nashville SC

Entre los detenidos se encuentra Aylin Fernanda Alcántar Arellano, quien se desempeña como secretaria del Juzgado Cívico 2 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según reportes, la funcionaria habría sido parte del grupo involucrado en los disturbios, donde también se registró consumo de alcohol en la vía pública y posesión de artefactos explosivos, como petardos y bombas de humo.

El periodista Carlos Jiménez difundió una imagen en la que la funcionaria aparece portando una playera de la porra del América.

¿Qué pasará con la funcionaria detenida tras el partido América vs Nashville SC?

Hasta el momento, no se ha confirmado la situación legal de Aylin Fernanda Alcántar Arellano.

Sin embargo, su caso podría ser determinado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

En cuanto a su permanencia en el cargo, esta dependerá de las investigaciones administrativas que realice la Contraloría.

Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial adicional por parte de las autoridades capitalinas.