Se filtró una presunta carta atribuida a Erika Herrera, suegra de Carolina Flores, en la que habría revelado el supuesto móvil del feminicidio de la ex reina de belleza.

“Siempre me hacía caras, me corrió y tú no hiciste nada, eso me causaba un dolor que me cegaba tanto”. Erika Herrera, feminicida de Carolina Flores, presuntamente

El contenido fue difundido por la creadora de contenido La Parcera Jostin, quien señaló que Erika Herrera enviaba capturas de las cartas a su hijo Alejandro Sánchez

Aunque las autoridades mexicanas y venezolanas no han confirmado su autenticidad, los textos atribuidos a Erika Herrera contienen contradicciones con la versión oficial del caso, lo que mantiene abierta la polémica en torno al feminicidio.

Feminicidio de Carolina Flores (Captura de pantalla)

Carta de Erika Herrera revelaría móvil del feminicidio de Carolina Flores

Con fecha del 17 de abril -dos días después del feminicidio de Carolina Flores- Erika Herrera habría escrito una carta a su hijo en el que señala el móvil: quería un lugar en su vida de pareja.

Erika Herrera dijo a su hijo que Carolina Flores siempre l”e hizo caras" mientras se comportaba como “niña chiquita”, además de que la habría corrido sin que Alejandro Sánchez intercediera.

Aseveró que nunca quiso lastimar a Carolina Flores y sólo quería castigarla “como darle cinturonazos” por grosera y mamona, ya que antes de ella, Erika Herrera y Alejandro Sánchez eran felices.

Por lo cual, sólo llevaba el arma para protegerse de Carolina Flores, sin embargo, Erika Herrera también reconoce en la carta que ella fue quien la llevó “a su destino”.

Al final, Erika Herrera resalta que le gustaría empezar de nuevo pero sólo con su hijo y su hijo, a quien le gustaría que le hablaran de ella.

Video revela asesinato de Carolina Flores; su suegra disparó (Tomada de video)

Y que si pudiera retroceder el tiempo, evitaría la relación entre Carolina Flores y Alejandro Sánchez, quien señala, ya no le respondió.

Supuestas cartas señalarían que Erika Herrera huyó sin confirmar feminicidio de Carolina Flores

Sin embargo, La Parcera Jostin también señala que no fue la única carta que Erika Herrera intercambió con Alejandro Sánchez posterior al feminicidio de Carolina Flores.

Se señala por las cartas que madre e hijo continuaban en comunicación y que Alejandro Sánchez había comentado a Erika Herrera que Carolina Flores estaba grave.

Presuntamente, Erika Herrera se habría enterado del feminicidio de Carolina Flores por las noticias, razón por la cual pregunta que si es la suegra asesina.

En esta última carta que se habría filtrado, Erika Herrera también señala que nunca quiso lastimar a Carolina Flores y el arma se disparó sola.

Sin embargo, en el video compartido se escucha un disparo inicial, un grito y cinco balazos posteriores, aunque la necropsia apunta al menos 12 heridas de arma de fuego.