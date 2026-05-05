El norte de la Ciudad de México (CDMX) se vio colapsado en Insurgente Norte por un accidente automovilístico que llevó a la muerte de un motociclista hoy 5 de mayo de 2026.

El accidente que ya está siendo atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX al tratarse de la alcaldía Gustavo A. Madero en la capital.

Accidente en Insurgente Norte en CDMX lleva a la muerte de un motociclista

Alrededor de las 7:30 am se reportó caos vial en Insurgente Norte a la altura de la calle Lindavista, en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero, que llevó a la muerte de un motociclista.

Según el reporte dado a N+, el accidente dejó consecuencias en la zona del paradero de Indios Verdes, sumado a que es horario concurrido para poder llegar a la CDMX a la entrada de los trabajos.

Debido a la magnitud del accidente que tiene a peritos y protección civil trabajando en la zona, la circulación se cerró a únicamente dos carriles habilitados que por momentos se reduce a uno.

Esto también ha provocado que usuarios del transporte público hayan decidido bajar para caminar sobre la autopista México-Pachuca por el caos vial.

Así fue el accidente en Insurgentes Norte en CDMX

Hoy 5 de mayo de 2026 hubo caos vial en Insurgentes Norte en CDMX luego de un accidente que dejó a un motociclista muerto tras ser arrollado por una unidad que transportaba -aparentemente- acero.

Según el informe preliminar, un vehículo particular color negro salió del carril de forma imprevista, lo que llevó a que el motocilista chocara y saliera proyectado hacia la unidad materialista.

Testigos aseguran que el motociclista quedó a la mitad de la unidad materialista, lo que provocó su muerte al pasar dos llantas por encima de él.

⚠️ Motociclista pierde la vida tras ser atropellado por un camión de la empresa Transportes Segura, el cual trasladaba varillas para construcción 🚛🏗️. El incidente ocurrió sobre Av. Insurgentes Norte, con dirección al sur, a la altura de la Calzada Ticomán 📍🏍️.



📹 Ramón… pic.twitter.com/pWPjINSgmN — POSTA CDMX (@POSTACDMX) May 5, 2026

Pese a la narración de testigos, serán autoridades de la CDMX quiénes determinen la causa y culpable del accidente en el norte de la capital.