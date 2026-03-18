Adolfo Bonilla Gómez, conocido ampliamente como “Fito” Bonilla, es un destacado político y empresario zacatecano, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A lo largo de su carrera, se ha consolidado como uno de los perfiles con mayor capacidad de operación en el centro-norte del país, habiéndose desempeñado como Diputado Federal y Secretario de Economía y del Campo en su estado natal.

¿Quién es Adolfo Bonilla Gómez?

Adolfo Bonilla Gómez es un servidor público y estratega empresarial reconocido por su especialización en el desarrollo económico regional. Ha sido diputado federal en la LXII Legislatura, donde impulsó reformas para fortalecer el mercado interno.

Asimismo, durante su paso por la Secretaría del Campo, gestionó presupuestos históricos para el sector agropecuario zacatecano y promovió programas de mecanización que beneficiaron a miles de productores locales.

¿Qué edad tiene Adolfo Bonilla Gómez?

Adolfo Bonilla Gómez nació el 7 de enero de 1972 en Fresnillo, Zacatecas. En 2026, tiene 54 años de edad.

¿Adolfo Bonilla Gómez tiene pareja?

Fito Bonilla está casado con Erika; sin embargo, no se precisan detalles sobre su pareja, aunque suele acompañar al funcionario en diversos eventos públicos.

¿Qué signo zodiacal es Adolfo Bonilla Gómez?

Al haber nacido el 7 de enero, Adolfo Bonilla Gómez es Capricornio, perteneciente al elemento Tierra. Capricornio se caracteriza por la perseverancia, el sentido práctico y una gran capacidad de organización.

¿Adolfo Bonilla Gómez tiene hijos?

No se precisa si Adolfo Bonilla Gómez tiene hijos, ya que prefiere mantener su vida familiar en privado.

¿Qué estudió Adolfo Bonilla Gómez?

Adolfo Bonilla Gómez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana (UIA).

Posgrado en Finanzas y Negocios Internacionales.

Diplomado en Marketing Político.

Diplomado en Análisis Político.

¿En qué ha trabajado Adolfo Bonilla Gómez?

Adolfo Bonilla es conocido por su versatilidad para operar en el sector público y privado, especialmente en la industria de la comunicación y el agro. Su trayectoria completa incluye: