Ana María Romo Fonseca, conocida afectuosamente en el ámbito político como “Nanis” Romo, es una destacada abogada, académica y política zacatecana, actualmente vinculada al partido Movimiento Ciudadano (MC).

Su perfil combina una sólida preparación en derecho fiscal con una trayectoria en la administración pública estatal, habiéndose consolidado como una de las voces femeninas con mayor peso técnico en la región centro-norte de México.

¿Quién es Ana María Romo Fonseca?

Ana María Romo Fonseca es una servidora pública y académica reconocida por su especialización en transparencia y rendición de cuentas. Es valorada por haber sido Diputada Local en la LX Legislatura de Zacatecas, donde presidió comisiones de vigilancia y fiscalización.

Impulsó la modernización administrativa de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTZAC) durante su gestión como Rectora, además de ser una candidata histórica a la gubernatura del estado en 2021, representando la opción de la “Ola Naranja”.

¿Qué edad tiene Ana María Romo Fonseca?

Ana María Romo Fonseca nació el 25 de octubre de 1964 en Aguascalientes, Aguascalientes. En 2026, tiene 61 años de edad.

¿Ana María Romo Fonseca tiene pareja?

Sí, se encuentra casada con el Ingeniero Jesús Angulo Gómez. Juntos han formado un entorno familiar que Ana María Romo Fonseca suele mencionar como el soporte fundamental para su desempeño en la vida pública y académica.

¿Qué signo zodiacal es Ana María Romo Fonseca?

Al haber nacido el 25 de octubre, su signo zodiacal es Escorpio, perteneciente al elemento Agua. Escorpio se caracteriza por la determinación, la capacidad analítica y una gran fuerza de voluntad para enfrentar desafíos complejos.

¿Ana María Romo Fonseca tiene hijos?

Sí, es madre de familia. En diversos encuentros con mujeres empresarias y madres trabajadoras, Ana María Romo Fonseca ha compartido que su motor principal es la construcción de un estado con mejores oportunidades educativas para las futuras generaciones, incluyendo a su propia familia.

¿Qué estudió Ana María Romo Fonseca?

La formación académica de Ana María Romo Fonseca destaca por su carácter multidisciplinario en las áreas contable y jurídica, contando con la Licenciatura en Contaduría Pública y la Licenciatura en Derecho.

Maestría en Administración Pública.

Maestría en Derecho Electoral.

Maestría en Auditoría.

¿En qué ha trabajado Ana María Romo Fonseca?

Ana María Romo es conocida por su capacidad para dirigir instituciones educativas y por su rigor en el análisis de las finanzas públicas estatales. Su trayectoria completa incluye: