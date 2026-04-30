Cruz Azul visita a al Atlas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Sábado 2 de mayo; 21:15 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Atlas vs Cruz Azul

Fase: Ida cuartos de final Liga MX

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Cruz Azul visita al Atlas en la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Atlas vs Cruz Azul: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX

A las 21:15 horas está programado el partido Atlas vs Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX.

Atlas vs Cruz Azul: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX

Las señales de YouTube, Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Atlas vs Cruz Azul.

Partido: Atlas vs Cruz Azul

Fase: Ida cuartos de final Liga MX

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

¿Cómo llegaron Atlas y Cruz Azul a los cuartos de final de la Liga MX?

Atlas derrotó en la última jornada de la Liga MX al América, para meterse a la Liguilla del Clausura 2026.

Con 26 puntos, Atlas se ubicó en la sexta posición del torneo.

Cruz Azul tuvo un cierre prometedor al vencer con claridad al Necaxa en la Jornada 17.