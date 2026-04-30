Cruz Azul visita a al Atlas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Sábado 2 de mayo; 21:15 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: Atlas vs Cruz Azul
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
Atlas vs Cruz Azul: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX
A las 21:15 horas está programado el partido Atlas vs Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX.
Atlas vs Cruz Azul: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX
Las señales de YouTube, Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Atlas vs Cruz Azul.
- Partido: Atlas vs Cruz Azul
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo llegaron Atlas y Cruz Azul a los cuartos de final de la Liga MX?
Atlas derrotó en la última jornada de la Liga MX al América, para meterse a la Liguilla del Clausura 2026.
- Con 26 puntos, Atlas se ubicó en la sexta posición del torneo.
Cruz Azul tuvo un cierre prometedor al vencer con claridad al Necaxa en la Jornada 17.
- Con 33 puntos, La Máquina se apoderó del tercer lugar general.