Cruz Azul visita a al Atlas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Sábado 2 de mayo; 21:15 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

  • Partido: Atlas vs Cruz Azul
  • Fase: Ida cuartos de final Liga MX
  • Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
  • Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
Cruz Azul visita al Atlas en la Liguilla
Cruz Azul visita al Atlas en la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Atlas vs Cruz Azul: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX

A las 21:15 horas está programado el partido Atlas vs Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX.

Atlas vs Cruz Azul: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX

Las señales de YouTube, Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Atlas vs Cruz Azul.

  • Partido: Atlas vs Cruz Azul
  • Fase: Ida cuartos de final Liga MX
  • Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
  • Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

¿Cómo llegaron Atlas y Cruz Azul a los cuartos de final de la Liga MX?

Atlas derrotó en la última jornada de la Liga MX al América, para meterse a la Liguilla del Clausura 2026.

  • Con 26 puntos, Atlas se ubicó en la sexta posición del torneo.

Cruz Azul tuvo un cierre prometedor al vencer con claridad al Necaxa en la Jornada 17.

  • Con 33 puntos, La Máquina se apoderó del tercer lugar general.