El gobernador Rubén Rocha Moya anunció que solicitó licencia temporal a su cargo tras el inicio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación y lo hago desde mi profunda convicción republicana Rubén Rocha Moya

La decisión ocurre en medio de acusaciones de narcotráfico y terrorismo formuladas por la justicia estadounidense, que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya aseguró el 1 de mayo de 2026 tener la “conciencia tranquila” y que su separación busca facilitar el proceso judicial sin afectar al movimiento de la Cuarta Transformación.

Rocha Moya defiende su integridad

Durante su anuncio, Rocha Moya reafirmó tener la “conciencia tranquila” y calificó las imputaciones en su contra como “falsas y dolosas”.

Explicó que el propósito de separarse temporalmente de la gubernatura es facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación y demostrar la falta de sustento de lo que considera una calumnia.

Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran Rubén Rocha Moya

El ex gobernador de Sinaloa subrayó que no permitirá que se dañe al movimiento de la Cuarta Transformación al que pertenece.

La postura de la FGR ante el caso

La solicitud de licencia ocurre de forma paralela a la conferencia ofrecida por la FGR, donde Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, confirmó que se están llevando a cabo investigaciones sobre posibles hechos ocurridos en territorio nacional relacionados con el caso.

Respecto a la petición de los Estados Unidos para detener provisionalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios con fines de extradición, la FGR aclaró que:

La solicitud enviada por la Embajada de Estados Unidos carece de evidencias anexas que acrediten la comisión de un delito.

que acrediten la comisión de un delito. No se ha acreditado la urgencia de una detención provisional bajo la normatividad mexicana.

México ha solicitado formalmente a la autoridad requirente todas las pruebas y documentos necesarios por vías confidenciales para fijar un posicionamiento institucional definitivo.

La acusación contra Rocha Moya en Estados Unidos

El proceso se originó tras una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Rocha Moya de haber pactado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Según el expediente estadounidense, el gobernador habría recibido apoyo electoral en 2021 mediante el secuestro de oponentes políticos a cambio de permitir que el cártel operara con impunidad, facilitando el tráfico de fentanilo y heroína.

De ser hallado culpable en Estados Unidos enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión.

Por ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha turnado el expediente a la FGR para evaluar la viabilidad legal de las solicitudes bajo el sistema jurídico mexicano, manteniendo un extrañamiento hacia el gobierno estadounidense por la difusión pública de información que consideran violatoria de la confidencialidad de los tratados vigentes.