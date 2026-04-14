El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que se alcanzaron acuerdos tras varias horas de diálogo con el Sindicato del Metro.

“Tras varias horas de diálogo con la Unión Nacional del STC Metro y por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, hemos alcanzado acuerdos pertinentes” Adrián Rubalcava

A través de una publicación en redes sociales, Adrián Rubalcava detalló que los compromisos alcanzados con el Sindicato del Metro se enfocan en:

Fortalecer el mantenimiento del Metro

Redoblar esfuerzos conjuntos para ofrecer un mejor servicio

Reconocer el trabajo de las y los trabajadores del organismo

Adrián Rubalcava y Metro CDMX alcanzan acuerdos con sindicato

¿Se terminan los bloqueos en el Metro CDMX?

En su comunicado, Adrián Rubalcava aseguró que, gracias a estos acuerdos, el servicio del Metro CDMX operará con total normalidad a partir del martes 14 de abril.

Asimismo, reiteró que la seguridad de los usuarios es la principal prioridad y que continuará trabajando en equipo para mejorar la movilidad en la Ciudad de México.

METRO de la CDMX logra acuerdos con el Sindicato.



Mañana se normalizará el servicio en el @MetroCDMX pic.twitter.com/7Ta4h1RZcV — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) April 14, 2026

Fernando Espino y Adrián Rubalcava confirman acuerdos en el Metro CDMX

En un video compartido por la página oficial del Metro CDMX, el líder sindical Fernando Espino y el directivo Adrián Rubalcava confirmaron que se llegaron a acuerdos relacionados al mantenimiento y condiciones laborales del servicio de transporte.

“Todas las partes hemos coincidido que es la prioridad darle mantenimiento al sistema de transporte, al mejoramiento de los trenes, de las vías y la seguridad de los usuarios sobre todo” Adrián Rubalcava

Por su parte, Fernando Espino expresó su agradecimiento a los acuerdos respaldados por la jefa de gobierno Clara Brugada para favorecer a los trabajadores y usuarios del Metro CDMX.