Te compartimos la oración para el Día de la Santa Cruz y rezar el 3 de mayo con toda la devoción que se merece dicha celebración religiosa.

Este miércoles 3 de mayo se conmemora el Día de la Santa Cruz, jornada especial en la que se honra la cruz que representa el máximo símbolo del cristianismo.

La cruz representa a la trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

Y anualmente se le venera para recordar lo importante que es dentro de la liturgia católica.

La oración para rezar el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, es la siguiente:

“¡Oh Santa Cruz! Madero Hermoso en donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme del contrario, ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo que por los padecimientos que sobre ti recibió en su Santísima Pasión me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan.

Elevada ante el mundo, eres faro luminoso que congregas a tu rededor a la cristiana grey para entonar cantos de Gloria al Cristo Rey, al Dios Hombre que siendo dueño de todo lo creado, permitió ser crucificado sobre Ti para la redención del genero humano.

Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo, desde entonces libra al cristiano de la culpa original, puede llamarse Hijo de Dios Eterno y aspirar a la gloria celestial.

¡Bendita seas! por los siglos de los siglos, fuiste entre los paganos signo de valor y afrenta y hoy eres emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. Amen”.

