Juan Manuel Navarro Muñiz es un político y abogado potosino, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien actualmente se desempeña como Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

Durante su gestión ha supervisado obras de modernización vial en la zona oriente del municipio, las cuales buscan mejorar la conectividad con la capital potosina.

¿Quién es Juan Manuel Navarro Muñiz?

Juan Manuel Navarro Muñiz es un servidor público con amplia experiencia en la gestión de infraestructura y desarrollo social. Es reconocido por haber sido Diputado Federal en la LXV Legislatura, donde fue una voz activa en la aprobación de presupuestos para el sureste y centro del país.

En 2026, anunció ajustes a su gabinete municipal debido a deficiencias en la atención y los servicios a la ciudadanía, reflejo de su compromiso por una administración cercana.

¿Qué edad tiene Juan Manuel Navarro Muñiz?

Juan Manuel Navarro Muñiz nació el 18 de agosto de 1970. En 2026, tiene 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Manuel Navarro Muñiz?

Juan Manuel Navarro Muñiz mantiene su vida personal en un ámbito familiar y discreto. No suele difundir detalles específicos sobre su pareja sentimental en redes sociales oficiales, priorizando la comunicación de los avances de su administración municipal.

¿Qué signo zodiacal es Juan Manuel Navarro Muñiz?

Al haber nacido el 18 de agosto, Juan Manuel Navarro Muñiz es Leo, perteneciente al elemento Fuego. Leo se caracteriza por un liderazgo natural, determinación y una personalidad protectora hacia su comunidad.

¿Juan Manuel Navarro Muñiz tiene hijos?

Juan Manuel Navarro Muñiz mantiene su vida familiar en privado, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Manuel Navarro Muñiz?

Juan Manuel Navarro Muñiz es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

¿En qué ha trabajado Juan Manuel Navarro Muñiz?

Juan Manuel Navarro Muñiz tiene una amplia trayectoria política en San Luis Potosí, donde se ha desempeñado como director de Desarrollo Social y de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal en el municipio que hoy gobierna.