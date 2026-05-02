Mario Delgado, secretario de Educación, confirmó que Ariadna Montiel se ha postulado para ser la dirigente de Morena, cargo que se decidirá en la próxima reunión del Consejo Nacional.

El secretario Mario Delgado aseguró que “este domingo toda la militancia le dará su respaldo” a Ariadna Montiel, pues su liderazgo llevará a que Morena tenga buenos resultados en las elecciones 2027.

El anuncio se da luego de que Luisa Alcalde se separara de la dirigencia para formar parte del gabinete de la presidenta Sheinbaum, además de que Ariadna Montiel renunció a la Secretaría del Bienestar.

¿Cambio en Morena? Luisa Alcalde podría salir y Ariadna Montiel tomaría el relevo (Michelle Rojas)

Mario Delgado confirma que Ariadna Montiel va por dirigencia de Morena

A través de redes sociales, Mario Delgado comentó que se reunió con Ariadna Montiel en un desayuno y esta le reveló que tiene intención de postularse para la dirigencia de Morena.

“Me confirmó su intención de postularse este domingo en el Congreso Nacional a la Presidencia Nacional de Morena, lo cual me dio un enorme gusto”. Mario Delgado

Mario Delgado señaló que Ariadna Montiel es “una mujer de convicciones”, que refleja los valores aprendidos de AMLO y Claudia Sheinbaum, por lo que está seguro que tendrá el respaldo de la militancia.

“Estoy seguro que este domingo toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad de que su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027 para que nuestra patria siga adelante con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano”. Mario Delgado

Ariadna Montiel va por Morena: Mario Delgado confirma su postulación (Captura de pantalla)

Morena definirá dirigencia el 3 de mayo; Ariadna Montiel se postulará

La dirigencia de Morena será definida en una votación interna del Consejo Nacional, programada para el 3 de mayo de 2026. En esta sesión, consejeros del partido analizarán la postulación de Ariadna Montiel.

El respaldo de Mario Delgado y otras figuras apunta a que la postulación de Ariadna Montiel llegue con amplio consenso, lo que facilitaría su aprobación sin mayores disputas en el Consejo Nacional.

La decisión final marcará el rumbo del partido rumbo a los próximos procesos electorales y consolidará un perfil con fuerte operación territorial al frente de la dirigencia.