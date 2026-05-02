Ana Miriam Ramos Villarreal asumió como alcaldesa sustituta de Culiacán en Sinaloa, tras la solicitud de licencia temporal de Juan de Dios Gámez Mendívil por el inicio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La nueva alcaldesa sustituta defendió su independencia respecto a Gámez Mendívi pese a su cercanía y trabajo previo en conjunto.

Cabildo de Culiacán designa a Ana Miriam Ramos como alcaldesa sustituta

El Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán convocó a una sesión extraordinaria la noche del 1 de mayo para resolver un par de puntos clave:

Solicitud de licencia por más de 10 días de Juan de Dios Gámez Mendívil al cargo de presidente municipal de Culiacán Someter a la aprobación del Cabildo la designación de presidenta de Culiacán de Ana Miriam Ramos Villarreal

Ana Miriam Ramos agradeció en primer lugar al Pleno del Cabildo de Sinaloa su confianza tras su designación y descartó que haya separaciones adicionales a funcionarios relacionados al alcalde con licencia.

Añadió que la separación de Gámez Mendívil se debe a las investigaciones que realiza la FGR tras los señalamientos que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por el que es señalado de presunta participación en tres delitos:

Conspiración para importación de drogas Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos Conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Ana Miriam Ramos marca distancia de Gámez Mendívil; reitera responsabilidad como funcionaria

Ana Miriam Ramos reveló que lo acompañó desde la Sindicatura de Procuración y pudo constatar que realizó su trabajo con responsabilidad, lo cual hizo que se le cuestionara qué tanta independencia tendría respecto al alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

“A mí me ha tocado acompañarlo, verlo en todo momento cercano a la gente, verlo realizando su trabajo con responsabilidad” Ana Miriam Ramos Villarreal, alcaldesa sustituta de Culiacán

La alcaldesa sustituta de Culiacán respondió a los cuestionamientos señalando que independencia tiene como funcionaria dentro del Ayuntamiento y conoce su responsabilidad como funcionaria.