Josefina Salazar Báez es una experimentada política y contadora pública mexicana, quien actualmente milita en el partido Movimiento Ciudadano (MC). A lo largo de su carrera, se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la política en San Luis Potosí, habiéndose desempeñado como Diputada Federal por el Quinto Distrito y Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en legislaturas anteriores.

¿Quién es Josefina Salazar Báez?

Josefina Salazar Báez es una servidora pública de carrera, reconocida por su solvencia técnica en temas financieros y de transparencia. Fue Diputada Federal en la LXIV Legislatura, donde destacó como Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Su trayectoria se distingue por un firme compromiso con la rendición de cuentas, habiendo impulsado iniciativas para el abasto de medicamentos y la protección de pacientes con cáncer, además de ser una de las figuras que ha transitado del PAN hacia Movimiento Ciudadano para fortalecer el proyecto “naranja” en el Bajío.

¿Qué edad tiene Josefina Salazar Báez?

Josefina Salazar Báez nació el 29 de enero de 1974 en San Luis Potosí, México. En 2026, tiene 52 años de edad.

¿Josefina Salazar Báez tiene pareja?

Josefina Salazar Báez mantiene su esfera personal con un enfoque profesional y discreto. Si bien en su vida pública se presenta como una mujer de valores sólidos y cercanía con la comunidad, no suele difundir información detallada sobre su estado civil o pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Josefina Salazar Báez?

Al haber nacido el 29 de enero, Josefina Salazar Báez es Acuario, perteneciente al elemento Aire. Acuario se caracteriza por ser innovador, independiente y poseer un fuerte sentido de justicia social.

¿Josefina Salazar Báez tiene hijos?

Sí, es madre de familia. En diversas ocasiones Josefina Salazar Báez ha compartido mensajes sobre la importancia de la educación y el bienestar de las infancias, utilizando su experiencia como madre para sensibilizar sobre las necesidades de las familias potosinas.

¿Qué estudió Josefina Salazar Báez?

Josefina Salazar Báez es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

¿En qué ha trabajado Josefina Salazar Báez?

Josefina Salazar Báez es conocida por su profundo conocimiento operativo de los órganos legislativos y administrativos. Su trayectoria completa incluye: