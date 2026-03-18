Rita Ozalia Rodríguez Velázquez es una destacada política y empresaria mexicana, quien actualmente se desempeña como Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí.

Es reconocida por ser una de las fundadoras del movimiento de la Cuarta Transformación en la entidad y por su estrecha cercanía con las estructuras nacionales del partido.

¿Quién es Rita Ozalia Rodríguez Velázquez?

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez es hermana de la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y una pieza clave de Morena en San Luis Potosí.

Fue candidata al Senado de la República en el proceso electoral de 2024 y previamente se desempeñó como delegada de Gobernación. Entre sus principales logros destaca la institucionalización de Morena en San Luis Potosí, al unificar distintas corrientes internas y fortalecer la presencia del partido frente a los grupos políticos tradicionales del estado.

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, figura clave de Morena en San Luis Potosí. (Cortesía)

¿Qué edad tiene Rita Ozalia Rodríguez Velázquez?

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez nació el 2 de septiembre de 1961. En 2026, tiene 64 años de edad.

¿Rita Ozalia Rodríguez Velázquez tiene pareja?

Se desconoce si Rita Ozalia Rodríguez Velázquez tiene pareja, ya que mantiene su vida privada reservada.

¿Qué signo zodiacal es Rita Ozalia Rodríguez Velázquez?

Al haber nacido el 2 de septiembre, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez es Virgo, perteneciente al elemento Tierra. Virgo se caracteriza por la minuciosidad, el sentido del deber y una gran capacidad de análisis.

¿Rita Ozalia Rodríguez Velázquez tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Rita Ozalia Rodríguez Velázquez tiene hijos.

¿Qué estudió Rita Ozalia Rodríguez Velázquez?

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Rita Ozalia Rodríguez Velázquez?

Rita Ozalia Rodríguez es conocida por su capacidad de diálogo y su conocimiento profundo de la geografía política de San Luis Potosí. Su trayectoria completa incluye: